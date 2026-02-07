Greșeala care te costă 1.620 de lei în București. Benzile pe care mașinile nu mai au voie

Tot mai multe benzi de circulație din București devin, în mod oficial, spații rezervate exclusiv transportului public. Șoferii care ignoră această regulă și intră cu autoturismele personale pe benzile unice de autobuz riscă sancțiuni consistente, care pot ajunge la 1.620 de lei. Societatea de Transport București atrage atenția că aceste benzi nu sunt o simplă recomandare, ci o măsură clar reglementată, menită să reducă timpii de deplasare și să fluidizeze traficul urban.

Banda unică de autobuz este concepută ca un instrument prin care transportul public este separat de fluxul general de trafic. Scopul principal este ca autobuzele să nu mai fie blocate în aglomerația de la orele de vârf și să poată circula conform programului. În prezent, în Capitală sunt funcționali 57 de kilometri de benzi dedicate transportului public, amplasate pe bulevarde intens circulate, iar alți aproximativ 8 kilometri se află în curs de amenajare.

Potrivit STB, aceste culoare exclusive permit reducerea întârzierilor și o mai bună respectare a graficelor de circulație. Eliminarea interferenței cu autoturismele face ca autobuzele să mențină un ritm constant, ceea ce se traduce prin curse mai rapide și un nivel mai ridicat de confort pentru pasageri.

Pentru a demonstra eficiența benzilor dedicate, STB a realizat mai multe filmări comparative, în care a urmărit simultan deplasarea autobuzelor și a autoturismelor pe aceleași trasee, în condiții similare de trafic. Rezultatele arată diferențe evidente între cele două moduri de transport, mai ales în zonele cu trafic intens.

Autobuzele care au circulat pe banda unică au evitat blocajele din intersecții și cozile formate la semafoare, reușind să parcurgă traseele într-un timp mult mai scurt decât autoturismele aflate pe benzile obișnuite.

Analiza STB a vizat trei artere importante din București. Este vorba despre traseul Bulevardul Unirii – Palatul de Justiție – Piața Unirii, segmentul de pe Bulevardul Iuliu Maniu dintre Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” și intersecția cu bulevardele Paul Teodorescu și Doina Cornea, precum și Bulevardul Carol I, între Piața Rosetti și zona Teatrului Național.

Pe aceste segmente, autobuzele care au folosit banda unică au parcurs distanțele analizate în mai puțin de un minut. În paralel, șoferii din autoturisme au petrecut peste un sfert de oră în trafic, fiind opriți la semafoare și prinși în congestia rutieră.

STB subliniază că, pentru un călător care utilizează constant transportul public pe astfel de trasee, economia de timp devine semnificativă. Chiar și folosirea unei singure benzi unice dimineața și seara, de cinci ori pe săptămână, poate aduce o economie de peste 9 ore într-o lună.

În paralel cu promovarea avantajelor pentru pasageri, autoritățile reamintesc faptul că benzile unice de autobuz sunt interzise autoturismelor, iar încălcarea acestei reguli este sancționată. Datele Brigăzii Rutiere București arată că, pe parcursul anului 2025, aproximativ 2.900 de conducători auto au fost amendați pentru circulația ilegală pe benzile destinate exclusiv transportului public.

Această abatere este încadrată ca o contravenție sancționată cu 6 până la 8 puncte-amendă. La valoarea actuală a punctului de amendă, de 202,5 lei, sancțiunea financiară poate varia între 1.215 și 1.620 de lei, în funcție de gravitatea situației constatate de polițiști.

Reprezentanții Societății de Transport București transmit un mesaj clar: respectarea regulilor aduce beneficii directe pentru cei care aleg transportul public, în timp ce ignorarea acestora are costuri ridicate pentru șoferi. Diferența dintre cele două variante este sintetizată într-un mesaj public transmis de STB:

„Benzile unice din Capitală: câștigi timp dacă ești în autobuz, dar riști 1.620 de lei dacă ești la volanul mașinii și nu le respecți”, a transmis STB, luni.