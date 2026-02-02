Social

Riscuri provocate de ninsori și polei. IGSU, recomandări pentru pietoni și șoferi

Riscuri provocate de ninsori și polei. IGSU, recomandări pentru pietoni și șoferiGheață. Sursa foto: Freepik
Reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) avertizează că, din cauza ninsorilor abundente şi a gerului din ultimele zile, cetăţenii trebuie să fie atenţi la polei şi gheaţă, să poarte încălţăminte antiderapantă, să evite zonele cu ţurţuri la streşinile clădirilor şi să nu meargă pe lacuri sau bălţi îngheţate, deoarece gheața poate ceda în orice moment.

Ninsorile și gerul cresc riscul de accidente

Sursa menționată anterior a anunțat că ninsorile din Capitală și din alte zone ale țării au dus la depuneri semnificative de zăpadă pe acoperișuri, carosabil și trotuare, iar temperaturile scăzute favorizează formarea poleiului, ceea ce crește riscul de accidente.

Reprezentanţii IGSU recomandă pietonilor să circule cu prudenţă, să poarte încălţăminte de iarnă cu talpă antiderapantă şi să se deplaseze cu atenţie, pentru a preveni alunecările şi căzăturile.

Atenție la țurțuri și la zonele periculoase

Un alt risc semnalat de pompieri este cel legat de formarea țurțurilor la streșinile clădirilor. Aceștia atrag atenția că astfel de formațiuni pot deveni extrem de periculoase, mai ales în perioadele cu variații de temperatură.

„Dacă observaţi ţurţuri la streaşina altor clădiri, evitaţi zona şi păstraţi distanţa”, a anunțat IGSU. Totodată, cetățenii sunt îndemnați să îndepărteze cât mai rapid țurțurii formați la propriile locuințe sau clădiri, pentru a preveni incidentele.

Țurțuri

Țurțuri. Sursa foto: Freepik

IGSU avertizează și asupra pericolului reprezentat de apele înghețate. Conform aceleiași surse, lacurile, râurile sau bălțile acoperite de gheață nu trebuie considerate sigure. „Nu permiteţi copiilor să se apropie de lacuri, râuri sau bălţi îngheţate. Gheaţa poate ceda în orice moment”, a anunțat IGSU.

Recomandări pentru șoferi

În ceea ce privește traficul rutier, șoferii sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze distanța față de celelalte vehicule și să se asigure că autoturismele sunt echipate corespunzător sezonului rece.

„Este important de reţinut că îndepărtarea zăpezii, ţurţurilor şi gheţii din faţa locuinţei sau a sediului firmei nu este doar un gest de responsabilitate civică, ci şi o obligaţie legală”, a mai anunțat IGSU.

