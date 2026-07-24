Tribunalul Timiș a pronunțat prima hotărâre într-un proces deschis de fosta candidată PSD la Primăria Dumbrăvița, Alina Sperlea, împotriva liderului AUR, George Simion. Instanța a admis parțial acțiunea și l-a obligat pe politician să plătească daune morale în valoare de 3.000 de lei, deși reclamanta solicitase despăgubiri de 250.000 de lei. Decizia nu este definitivă.

Procesul are la bază un videoclip publicat în campania pentru alegerile locale din 2024, în care George Simion le cerea locuitorilor din Dumbrăvița să nu o voteze pe candidata PSD, susținând că aceasta și liderul PSD Timiș, Alfred Simonis, ar avea interese imobiliare în comună.

În paralel, Alina Sperlea are deschis un alt proces, de această dată împotriva primarului Timișoarei, Dominic Fritz, tot în legătură cu un material video realizat în campania electorală.

Cu doar câteva zile înainte de scrutinul local din iunie 2024, George Simion a publicat un clip electoral adresat locuitorilor comunei Dumbrăvița, una dintre cele mai dezvoltate localități din județul Timiș.

În mesajul său, liderul AUR le spunea alegătorilor să nu voteze candidata PSD, folosind expresii precum „o coruptă din asta de la ciuma roșie” și afirmând că aceasta ar fi „concubina sau nu știu ce o fi ea cu valutistul Simonis”.

Totodată, Simion a susținut că între cei doi ar exista interese legate de terenurile din Dumbrăvița și că miza ar fi de „zeci de milioane de euro”, îndemnându-i pe alegători să voteze orice alt candidat, dar nu reprezentantul PSD.

Alegerile pentru Primăria Dumbrăvița au fost câștigate de candidatul USR, Horia Bugarin, în timp ce Alina Sperlea a obținut un mandat de consilier local.

Ulterior, aceasta l-a acționat în instanță pe George Simion, solicitând daune morale de 250.000 de lei și eliminarea videoclipului din mediul online.

În cererea depusă la Tribunalul Timiș, Sperlea a susținut că materialul video i-a afectat imaginea publică și a influențat opțiunea alegătorilor.

„Acest video a influenţat alegătorii şi, astfel, i s-a produs un grav prejudiciu de imagine, care a avut consecinţe măsurabile în rezultatele alegerilor locale”, a susținut reclamanta în fața instanței.

Fosta candidată PSD a afirmat că nu a câștigat funcția de primar deoarece a fost ținta unei campanii de denigrare bazate pe afirmații pe care le consideră false și lipsite de dovezi.

În proces, Alina Sperlea a arătat că, în timpul primului mandat de consilier local, s-a implicat în organizarea unor activități pentru copii și seniorii din comună, finanțate din resurse proprii.

Ea a mai susținut că videoclipul publicat în campanie nu a afectat doar imaginea sa, ci și familia.

Potrivit acțiunii depuse în instanță, are doi copii și o mamă în viață, iar apropiații au fost afectați de consecințele publice ale materialului.

Reclamanta a arătat că familia a suferit văzând-o „tristă și abătută” din cauza conținutului pe care îl consideră defăimător.

Alina Sperlea a susținut în instanță că videoclipul conține afirmații menite să inducă publicului ideea că ar fi implicată în activități ilegale sau imorale.

Ea a reclamat folosirea expresiilor „coruptă”, „concubină”, „interese majore” și „mize de zeci de milioane de euro”, despre care spune că au avut scopul de a-i afecta reputația în fața alegătorilor.

De asemenea, a respins categoric afirmația privind existența unei relații de concubinaj cu Alfred Simonis, precizând că aceasta este falsă și imposibil de demonstrat tocmai pentru că nu corespunde realității.

Potrivit reclamantei, o astfel de afirmație a avut rolul de a crea o imagine negativă și de a o asocia cu un comportament pe care îl consideră incompatibil cu realitatea și cu imaginea sa publică.

În fața instanței, George Simion a susținut că nu poate răspunde pentru distribuirea videoclipului de către alte persoane și a invocat lipsa calității procesuale în ceea ce privește solicitarea de eliminare a materialului din mediul online.

Liderul AUR a arătat că simplul fapt că apare în înregistrare nu înseamnă că are control asupra tuturor platformelor sau conturilor pe care aceasta a fost redistribuită.

În același timp, Simion a susținut că și-a exercitat dreptul la liberă exprimare, afirmând că declarațiile sale reprezintă judecăți de valoare bazate pe informații deja apărute în spațiul public și că discursul folosit are un caracter publicistic și pamfletar.

De asemenea, acesta a susținut în fața instanței că eventualul prejudiciu reclamat de Alina Sperlea ar avea la bază propria conduită și scandalurile publice în care aceasta ar fi fost implicată.

În ceea ce privește acuzațiile de fapt formulate de George Simion în videoclip, Tribunalul Timiș a concluzionat că acestea nu au fost susținute de probe.

Judecătorii au arătat în motivare că „nu s-a făcut nicio dovadă în sensul veridicității informațiilor furnizate de către pârât” și au subliniat că, dacă liderul AUR avea indicii privind săvârșirea unor infracțiuni, avea posibilitatea legală de a sesiza organele de urmărire penală, însă nu a făcut acest lucru.

Instanța apreciază că afirmațiile nu pot fi încadrate doar în categoria unor formule plastice sau a unor simple judecăți de valoare.

„Astfel, se poate conchide că, în privinţa aspectelor analizate, pârâtul a acţionat cu intenţia de a afecta în mod gratuit reputaţia reclamantei, alegațiile sale având caracter denigrator, insinuând o anumită conduită imorală a reclamantei. Instanța nu poate reține că afirmațiile pârâtului sunt simple formule plastice, judecăți de valoare la adresa reclamantei, în contextul în care acestea au un efect umilitor la adresa acesteia”, se arată în motivarea hotărârii.

Referitor la afirmația potrivit căreia Alina Sperlea ar fi „concubina sau nu știu ce o fi ea” a lui Alfred Simonis, Tribunalul a apreciat că liderul AUR a insinuat o conduită imorală în legătură cu aspecte care nu prezintă interes public.

După ce a constatat că George Simion a depășit limitele libertății de exprimare, instanța a analizat și cuantumul daunelor morale solicitate.

Judecătorii au reținut că prejudiciul suferit de Alina Sperlea constă în afectarea onoarei, demnității și reputației sale, prin expunerea publică într-o lumină nefavorabilă și umilitoare.

În schimb, Tribunalul nu a acceptat argumentul potrivit căruia videoclipul ar fi dus la pierderea alegerilor pentru Primăria Dumbrăvița.

„Instanța nu poate reține ca fiind veridice susținerile reclamantei în sensul că simplele afirmații ale pârâtului ar fi condus la pierderea candidaturii la Primăria Dumbrăvița, nefiind dovedită în cauză o astfel de legătură de cauzalitate dintre fapta ilicită a pârâtului și rezultatul alegerilor locale”, se arată în motivare.

Magistrații au considerat că suma de 250.000 de lei cerută de reclamantă este disproporționată în raport cu prejudiciul dovedit.

„Prin urmare, ținând cont de prejudiciul moral provocat reclamantei, de contextul în care au fost efectuate afirmațiile, de conținutul alegațiilor pârâtului, de notorietatea părților litigante și de expunerea publică și mediatică a acestora, instanța apreciază că suma de 3.000 lei este adecvată, fără a constitui însă o îmbogățire fără justă cauză pentru aceasta”, au motivat judecătorii.

Hotărârea Tribunalului Timiș, pronunțată în 13 iulie 2026, nu este definitivă.

Fosta candidată PSD a declarat pentru Libertatea că va ataca decizia. Ea susține că instanța a admis doar parțial acțiunea deoarece videoclipul nu a fost publicat pe pagina personală a lui George Simion, ci pe contul deputatului AUR Titi Stoica.

„Postarea a fost făcută de pe contul domnului Titi Stoica, cred că este unul dintre deputații partidului AUR. Instanța a considerat că postarea nu a fost făcută de către domnul Simion pe pagina dânsului. Acesta este motivul pentru care s-a admis în parte. Eu voi face apel pentru că autorul este exact domnul George Simion. În momentul în care el a făcut acea înregistrare care a fost publicată pe toate rețelele era în mașină cu Titi Stoica”, a declarat Alina Sperlea.

Întrebată despre valoarea despăgubirilor acordate, aceasta a precizat că suma nu este importantă.

„Nu au nicio relevanță sumele. Este strict imaginea mea în joc”, a afirmat consiliera PSD.

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, și el vizat de afirmațiile din videoclip, a declarat că nu intenționează să deschidă o acțiune în instanță împotriva liderului AUR.

„Dacă l-aș da în judecată pe fiecare care spune ceva rău de mine, aș avea mii de procese”, a declarat Simonis pentru Libertatea.

În aceeași zi în care l-a acționat în instanță pe George Simion, Alina Sperlea a deschis un proces civil și împotriva liderului USR Dominic Fritz.

Acțiunea vizează un videoclip electoral filmat în fața Primăriei Dumbrăvița, în care actualul primar al Timișoarei afirma că pe lista PSD pentru Consiliul Local se aflau doi candidați condamnați pentru trafic de migranți și vorbea despre existența unor „clanuri politice și imobiliare” care urmăresc preluarea controlului asupra comunei.

În campania din 2024, USR a susținut că Marius Daniel Preda și Adina Hermine Roșca, aflați pe lista PSD, au fost condamnați pentru trafic de migranți și nu erau reabilitați.

Alina Sperlea susține însă că nu avea cunoștință despre aceste condamnări și că nu poate fi făcută responsabilă pentru faptele altor persoane.

„Eu nu am nicio legătură, nu pot să fiu răspunzătoare pentru faptele altor persoane care nici măcar nu fac parte din familia mea. Eu nici nu am știut. Domnul Preda nu mi-a spus, că dacă îmi spunea, logic că nu i-aș fi dat posibilitatea de a candida pe lista consilierilor PSD. Nu poți să mă învinovățești pe mine cum că aș fi traficantă de persoane. Mi-a adus un prejudiciu de imagine. Ăsta este motivul pentru care l-am acționat în instanță pe domnul Fritz”, a declarat aceasta.

Procesul intentat lui Dominic Fritz se află în continuare pe rolul Tribunalului Timiș, fără ca instanța să fi pronunțat până în prezent o hotărâre.