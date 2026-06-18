Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că va contesta la Curtea Europeană a Drepturilor Omului decizia definitivă a Înalta Curte de Casație și Justiție prin care a fost menținut raportul Agenției Naționale de Integritate (ANI) privind existența unui conflict de interese.

Potrivit unui comunicat transmis joi seară de USR, efectul hotărârii este interzicerea candidaturii lui Dominic Fritz la orice funcție aleasă până în anul 2030 inclusiv: „Sancţiunea este una administrativă, nu reprezintă o condamnare penală şi nici nu conduce la pierderea mandatului de primar al Timişoarei, cum a fost fals speculată în presă”, a transmis USR.

Potrivit comunicatului, raportul ANI, rămas definitiv după decizia ICCJ, vizează un Plan Urbanistic Zonal elaborat înainte ca Dominic Fritz să preia funcția de primar.

USR susține că actualului lider al partidului îi este imputată semnarea unui document în primele zile de mandat.

„Raportul ANI, rămas definitiv cu sentinţa ICCJ, a constatat un conflict de interese în urma unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) elaborat în întregime înainte de preluarea mandatului său de primar. I se impută o singură faptă: a semnat, în a doua zi de mandat, dublura unui referat deja semnat de predecesor. Cu această semnătură, deşi complet inutilă şi fără vreo valoare juridică, ANI spune că Dominic Fritz a adus beneficii unui arhitect care a lucrat ca proiectant la PUZ şi care împrumutase campania USR cu 25.000 de lei, sumă restituită de Autoritatea Electorală Permanentă”, se arată în comunicat.

În reacția transmisă după decizia instanței, USR formulează și critici la adresa Agenției Naționale de Integritate.

„Agenţia Naţională de Integritate (ANI) nu a văzut cele 8 apartamente cumpărate de părinţii primarului Daniel Băluţă chiar în ziua în care fiul lor a înaintat spre aprobare Consiliului Local blocul în care se aflau apartamentele. Nici pe premierul desemnat Adrian Veştea care, în calitate de primar, a aprobat construcţii pe terenurile pe care chiar el personal le vânduse beneficiarului. În schimb, ANI l-a văzut pe Dominic Fritz, care a semnat un duplicat al unui referat, parafat deja de predecesorul său în funcţia de primar al Timişoarei”, susține USR.

Formațiunea apreciază că sancțiunea vine într-un context care „ridică semne de întrebare asupra imparțialității” acesteia.

„Fiecare dintre aceste elemente, luate separat, ar putea fi considerate coincidenţe. Împreună, însă, ridică semne de întrebare cu privire la motivaţia şi momentul acestei decizii”, a declarat Dominic Fritz.

Președintele USR a transmis că interdicția de a candida produce efecte în perioada alegerilor din 2028 și 2030 și a amintit că și în trecut candidaturile sale au fost contestate prin diferite proceduri administrative și judiciare.

În ciuda deciziei definitive, Fritz a anunțat că își va continua activitatea atât la conducerea Primăriei Timișoara, cât și în fruntea partidului.

Potrivit USR, acesta va duce la capăt mandatul de primar câștigat la alegerile locale din 2024 și va folosi toate căile legale disponibile pentru a-și apăra drepturile.

Totodată, Dominic Fritz va solicita un vot de încredere atât în Biroul Național al USR, cât și la Congresul partidului programat în luna octombrie.

„Drumul nostru nu se opreşte la o sentinţă pe care o consider nedreaptă. Viitorul se decide prin votul cetăţenilor şi prin încrederea oamenilor pentru care muncim în fiecare zi”, a transmis liderul USR.

Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut hotărârea pronunțată anterior de Curtea de Apel Timișoara, prin care primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a fost găsit în conflict de interese.