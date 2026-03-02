Crimă într-o stație de autobuz din Virginia. Suspectul avea peste 30 de arestări anterioare

O femeie în vârstă de 41 de ani a fost ucisă prin înjunghiere într-o stație de autobuz din statul american Virginia, iar principalul suspect este un cetățean din Sierra Leone care se afla ilegal în Statele Unite și care avea un istoric extins de arestări, potrivit autorităților locale și federale. Cazul a fost confirmat de Fairfax County Police Department și de Department of Homeland Security, conform The New York Post.

Incidentul a avut loc luni, pe Richmond Highway, în comitatul Fairfax.

Potrivit poliției, victima, Stephanie Nicole Minter, din Fredericksburg, a fost găsită în adăpostul stației de autobuz cu „multiple plăgi prin înjunghiere la nivelul părții superioare a corpului”. Autoritățile au precizat că aceasta „a fost declarată decedată la fața locului”.

Ancheta preliminară a arătat că suspectul, Abdul Jalloh, în vârstă de 32 de ani, ar fi fost ultima persoană văzută în compania victimei. Conform poliției, imaginile de supraveghere și declarațiile martorilor au indicat că acesta a coborât din autobuz împreună cu femeia.

Jalloh a fost arestat marți, după ce o persoană l-a recunoscut când a intrat într-o unitate comercială. El a fost pus sub acuzare pentru omor de gradul al doilea, precum și pentru furt minor, în legătură cu o faptă separată care ar fi avut loc în aceeași zi, au transmis autoritățile.

Într-un comunicat, Department of Homeland Security a precizat că Jalloh ar fi intrat ilegal în Statele Unite în anul 2012. În 2020, pe numele său a fost emis un ordin de reținere de către Serviciul pentru Imigrări și Vamă (ICE), iar un judecător ar fi dispus „un ordin final de îndepărtare către o țară diferită de Sierra Leone”.

Totodată, cazul intervine în contextul unei decizii recente a unui judecător federal, care, potrivit CBS News, a stabilit că politica Departamentului pentru Securitate Internă de a îndepărta imigranți către „țări terțe” fără notificare sau posibilitatea de apel este ilegală.

Autoritățile federale au mai transmis că suspectul a fost arestat de peste 30 de ori anterior, pentru o serie de infracțiuni, inclusiv viol, vătămare corporală, agresiune, posesie de droguri, furt de identitate, încălcare de domiciliu, furt, folosirea unei arme de foc, contribuție la delicvența unui minor și furt din buzunare.

În prezent, Jalloh este reținut fără posibilitatea de eliberare pe cauțiune, iar ICE a depus un nou ordin de reținere, solicitând autorităților din Virginia să nu îl elibereze.

În necrologul publicat de familie, Stephanie Minter este descrisă drept „o persoană veselă și plină de viață, plină de iubire și adorație pentru cei dragi” și „o rază de lumină în locurile întunecate”.

„Stephanie va fi profund și dureros regretată, lumea pierzând acea rază de lumină pe care am ajuns să o cunoaștem atât de bine”, se arată în textul comemorativ.

Familia a mai transmis: „Deși și-a luat noi aripi, frumusețea pe care a adus-o în această lume rămâne pentru totdeauna în inimile noastre.”

Victima este supraviețuită de fiul său, mama sa, trei frați, bunica și numeroși alți nepoți și prieteni.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu au anunțat deocamdată un posibil motiv al atacului. De asemenea, nu este clar dacă suspectul și victima se cunoșteau anterior.