International

Crimă într-o stație de autobuz din Virginia. Suspectul avea peste 30 de arestări anterioare

Comentează știrea
Crimă într-o stație de autobuz din Virginia. Suspectul avea peste 30 de arestări anterioareSursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

O femeie în vârstă de 41 de ani a fost ucisă prin înjunghiere într-o stație de autobuz din statul american Virginia, iar principalul suspect este un cetățean din Sierra Leone care se afla ilegal în Statele Unite și care avea un istoric extins de arestări, potrivit autorităților locale și federale. Cazul a fost confirmat de Fairfax County Police Department și de Department of Homeland Security, conform The New York Post.

Incidentul a avut loc luni, pe Richmond Highway, în comitatul Fairfax.

Circumstanțele atacului din Virginia

Potrivit poliției, victima, Stephanie Nicole Minter, din Fredericksburg, a fost găsită în adăpostul stației de autobuz cu „multiple plăgi prin înjunghiere la nivelul părții superioare a corpului”. Autoritățile au precizat că aceasta „a fost declarată decedată la fața locului”.

Ancheta preliminară a arătat că suspectul, Abdul Jalloh, în vârstă de 32 de ani, ar fi fost ultima persoană văzută în compania victimei. Conform poliției, imaginile de supraveghere și declarațiile martorilor au indicat că acesta a coborât din autobuz împreună cu femeia.

Trump spune că persoanele vizate pentru înlocuirea lui Khamenei au fost ucise în prima zi. Conflictul din Iran se extinde în toată regiunea. Daune minore la baza aeriană britanică din Cipru. Live text
Trump spune că persoanele vizate pentru înlocuirea lui Khamenei au fost ucise în prima zi. Conflictul din Iran se extinde în toată regiunea. Daune minore la baza aeriană britanică din Cipru. Live text
Pericol major pe telefoane. A apărut un virus invincibil
Pericol major pe telefoane. A apărut un virus invincibil

Jalloh a fost arestat marți, după ce o persoană l-a recunoscut când a intrat într-o unitate comercială. El a fost pus sub acuzare pentru omor de gradul al doilea, precum și pentru furt minor, în legătură cu o faptă separată care ar fi avut loc în aceeași zi, au transmis autoritățile.

Istoricul suspectului și situația juridică

Într-un comunicat, Department of Homeland Security a precizat că Jalloh ar fi intrat ilegal în Statele Unite în anul 2012. În 2020, pe numele său a fost emis un ordin de reținere de către Serviciul pentru Imigrări și Vamă (ICE), iar un judecător ar fi dispus „un ordin final de îndepărtare către o țară diferită de Sierra Leone”.

Totodată, cazul intervine în contextul unei decizii recente a unui judecător federal, care, potrivit CBS News, a stabilit că politica Departamentului pentru Securitate Internă de a îndepărta imigranți către „țări terțe” fără notificare sau posibilitatea de apel este ilegală.

Autoritățile federale au mai transmis că suspectul a fost arestat de peste 30 de ori anterior, pentru o serie de infracțiuni, inclusiv viol, vătămare corporală, agresiune, posesie de droguri, furt de identitate, încălcare de domiciliu, furt, folosirea unei arme de foc, contribuție la delicvența unui minor și furt din buzunare.

În prezent, Jalloh este reținut fără posibilitatea de eliberare pe cauțiune, iar ICE a depus un nou ordin de reținere, solicitând autorităților din Virginia să nu îl elibereze.

Mesaje din partea familiei victimei din Virginia

În necrologul publicat de familie, Stephanie Minter este descrisă drept „o persoană veselă și plină de viață, plină de iubire și adorație pentru cei dragi” și „o rază de lumină în locurile întunecate”.

„Stephanie va fi profund și dureros regretată, lumea pierzând acea rază de lumină pe care am ajuns să o cunoaștem atât de bine”, se arată în textul comemorativ.

Familia a mai transmis: „Deși și-a luat noi aripi, frumusețea pe care a adus-o în această lume rămâne pentru totdeauna în inimile noastre.”

Victima este supraviețuită de fiul său, mama sa, trei frați, bunica și numeroși alți nepoți și prieteni.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu au anunțat deocamdată un posibil motiv al atacului. De asemenea, nu este clar dacă suspectul și victima se cunoșteau anterior.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:01 - Cele mai așteptate seriale din martie pe care nu trebuie să le ratezi
09:57 - Trump spune că persoanele vizate pentru înlocuirea lui Khamenei au fost ucise în prima zi. Conflictul din Iran se ext...
09:54 - Reza Pahlavi solicită sprijin politic european pentru schimbarea regimului iranian
09:49 - Procesul de selecție pentru șefia marilor parchete, la final. Nicușor Dan are ultimul cuvânt
09:43 - Poligonul Babadag, scena exerciţiilor militare cu muniţie de război. Restricții de circulație în zonă
09:32 - Pericol major pe telefoane. A apărut un virus invincibil

HAI România!

Ce mănâncă, de fapt, patrupedul tău? | Dr. Gianina Răsvan Șoltz invitul lui Liviu Harbuz
Ce mănâncă, de fapt, patrupedul tău? | Dr. Gianina Răsvan Șoltz invitul lui Liviu Harbuz
Liviu Mihaiu deschide mintea orașului: Premieră „Condamnați la Cultură”
Liviu Mihaiu deschide mintea orașului: Premieră „Condamnați la Cultură”
Bine ați venit pe canalul oficial HAI România! (Hub.Actual.Info România! )
Bine ați venit pe canalul oficial HAI România! (Hub.Actual.Info România! )

Proiecte speciale