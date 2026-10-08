Președintele Nicușor Dan a participat, miercuri, la Sfânta Liturghie oficiată la biserica Mănăstirii Cotroceni, cu ocazia sărbătorii Sfinților Mari Mucenici Serghie și Vah.

Șeful statului a fost însoțit de mai mulți consilieri din cadrul Administrației Prezidențiale și a transmis, în cadrul slujbei, un mesaj despre moderație și înțelegere într-o societate în care, spune el, ura și vrajba sunt tot mai prezente.

Nicușor Dan le-a mulțumit reprezentanților comunității pentru invitație și a afirmat că participarea la slujbă reprezintă un prilej de a privi dincolo de problemele cotidiene.

„Mă bucur că ajung și eu din când în când cu dumneavoastră aici. De fiecare dată ne aducem aminte că sunt lucruri mai importante decât cele care pare că ne ocupă tot timpul”, a spus președintele României.

Șeful statului a subliniat, de asemenea, importanța raportării la trecut și a respectului față de cei care au contribuit la construirea comunității.

„Este important să avem tot timpul în minte că istoria nu începe cu noi”, a transmis Nicușor Dan, făcând referire la ctitorii lăcașului de cult.

Președintele a vorbit apoi despre climatul din societate și despre necesitatea unui comportament bazat pe înțelegere, în pofida diferențelor de opinie.

„Într-o societate în care vedem că ura, vrajba e tot mai mare, noi înșine trebuie să dăm exemplu de moderație și înțelegere, că tot timpul o să avem opinii diferite, numai că trebuie să ne uităm la aproapele nostru cu adevărat ca la aproapele nostru”, a afirmat șeful statului.

Sfinții Mari Mucenici Serghie și Vah sunt pomeniți de Biserica Ortodoxă în data de 7 octombrie. Cu această ocazie, Sfânta Liturghie a fost oficiată la biserica Mănăstirii Cotroceni, una dintre ctitoriile domnitorului Șerban Cantacuzino.

Potrivit informațiilor prezentate de Trinitas TV, slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. La eveniment au participat angajați ai Administrației Prezidențiale, credincioși și președintele României.

Biserica Mănăstirii Cotroceni face în prezent parte din ansamblul Muzeului Național Cotroceni.