Compania Meta pregătește o serie de schimbări importante pentru modul în care adolescenții folosesc platformele companiei, în urma unui acord încheiat cu autoritățile din peste 40 de state americane.

Măsurile vizează în special utilizatorii cu vârste între 13 și 17 ani și includ limitarea timpului petrecut pe aplicații, restricții nocturne și sisteme mai stricte pentru verificarea vârstei.

Înțelegerea, încheiată pe 26 august, prevede obligații extinse pentru Meta și ar putea ajunge la o valoare totală de până la 17 miliarde de dolari, fiind prezentată de autoritățile americane drept una dintre cele mai importante acțiuni de acest tip. Procurorul general al Californiei, Rob Bonta, a afirmat că este cea mai mare sumă asociată unui astfel de caz.

Printre schimbările pregătite se numără o limită implicită de două ore de utilizare zilnică pentru adolescenți. În intervalul 00:00-06:00, aplicațiile Instagram și Facebook ar urma să fie inaccesibile utilizatorilor din această categorie, în timp ce notificările vor fi oprite în timpul programului școlar.

Compania intenționează, de asemenea, să ascundă numărul de aprecieri și să dezactiveze filtrele cosmetice. Adolescenții vor putea decide dacă videoclipurile sunt redate automat și vor avea inclusiv posibilitatea de a utiliza un flux de conținut care nu este personalizat prin algoritmi.

Meta estimează că o mare parte dintre aceste măsuri vor fi disponibile în aproximativ șase luni. Dezvoltarea și implementarea mecanismelor de verificare a vârstei ar putea dura însă până la un an.

Una dintre principalele provocări este identificarea copiilor care declară în mod fals că au vârsta necesară pentru a utiliza platformele. Meta dezvoltă un sistem care va analiza diferite indicii asociate activității online, inclusiv rețeaua de contacte, conturile urmărite și mesajele primite cu ocazia zilei de naștere.

Compania susține că aceste tehnologii ar trebui să permită identificarea utilizatorilor sub 13 ani și diferențierea acestora de adolescenții cu vârste între 13 și 17 ani. Verificarea vârstei rămâne însă o problemă controversată, inclusiv în relația dintre Meta și operatorii magazinelor de aplicații Apple și Google.

În paralel, compania încearcă să convingă și rivalii TikTok și YouTube să adopte măsuri asemănătoare. Meta a propus ca o limită implicită de o oră pe zi să fie introdusă pe aceste platforme, însă până acum nu a primit un răspuns favorabil.

Noile reguli ar putea avea consecințe importante pentru strategia companiei pe termen lung. Deși adolescenții generează în prezent sub 1% din veniturile Meta, păstrarea lor în ecosistemul companiei este considerată importantă pentru perioada în care aceștia devin adulți și reprezintă o categorie mult mai profitabilă pentru publicitate.

Acordul este contestat însă de unele autorități americane. Procurorul general al Floridei, James Uthmeier, care continuă separat procesul împotriva Meta, consideră că anumite obligații asumate de companie sunt limitate la cinci sau zece ani și susține că protecția minorilor ar trebui să fie permanentă.