Adolescent de 15 ani, reținut după ce ar fi înjunghiat un tânăr

Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost reținut de polițiștii din Galați, după ce ar fi agresat un tânăr de 23 de ani în apropierea unui parc din municipiu. În urma atacului, victima a suferit mai multe răni și a fost transportată la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

Incidentul s-a produs în seara zilei de 25 august, în jurul orei 20:17. Polițiștii Secției 3 Galați au fost alertați printr-un apel la numărul unic de urgență 112, după ce au fost informați că un bărbat ar fi fost victima unei agresiuni fizice.

Echipajele de poliție ajunse la fața locului au început verificările pentru a stabili ce s-a întâmplat. Din primele date strânse de anchetatori a rezultat că între cei doi tineri ar fi izbucnit un conflict spontan. Adolescentul, în vârstă de 15 ani, și victima, în vârstă de 23 de ani, sunt ambii din municipiul Galați.

În timpul altercației, minorul ar fi folosit un obiect tăietor-înțepător și l-ar fi rănit pe celălalt tânăr. Victima a avut nevoie de intervenția unui echipaj medical, fiind preluată și transportată la o unitate spitalicească pentru investigații și tratament de specialitate.

Polițiștii au continuat cercetările și au dispus reținerea adolescentului pentru 24 de ore. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Anchetatorii urmează să stabilească toate împrejurările în care a avut loc agresiunea, inclusiv modul în care a izbucnit conflictul și succesiunea exactă a faptelor.

În cursul zilei de miercuri, minorul va fi prezentat procurorului care instrumentează cazul. Ulterior, acesta poate ajunge în fața instanței, unde procurorii vor solicita dispunerea unei măsuri preventive, în funcție de rezultatele anchetei și de circumstanțele stabilite până în acest moment.

Cercetările sunt în desfășurare, urmând ca polițiștii și procurorii să clarifice întregul caz.