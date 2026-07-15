Un adolescent de 14 ani a fost pus sub acuzare în Marea Britanie pentru o infracțiune de terorism, după ce anchetatorii au descoperit un presupus plan de atac asupra a două moschei din sudul Londrei, potrivit agenției Reuters.

Cazul, anunțat miercuri, 15 iulie, este investigat de structura antiteroristă a Poliției Metropolitane și are legătură cu ideologia de extremă dreapta.

Autoritățile britanice afirmă că nu există indicii privind o amenințare mai largă și că nu caută alte persoane în legătură cu ancheta.

Adolescentul a fost arestat pe 9 iulie, la o adresă din sudul Londrei. Inițial, polițiștii îl suspectau de avarierea unui autoturism, într-un incident produs pe 20 iunie, în zona Sutton.

În timpul percheziției efectuate la adresă, anchetatorii au descoperit mai multe documente considerate îngrijorătoare. Descoperirea a determinat extinderea investigației și implicarea poliției antiteroriste.

Băiatul a fost ulterior suspectat de pregătirea unor acte de terorism, în baza secțiunii 5 din Terrorism Act 2006. Potrivit Poliției Metropolitane, acuzația este legată de extremismul de dreapta.

Acuzația de terorism se referă la un presupus plan care viza două moschei din zona Sutton, în sudul Londrei.

Poliția a contactat reprezentanții celor două lăcașuri de cult, iar ofițeri specializați oferă în continuare consiliere și sprijin. Patrulele au fost, de asemenea, intensificate în zonele afectate.

„Este o acuzație de terorism foarte gravă împotriva unui băiat atât de tânăr și este probabil să provoace o îngrijorare puternică în rândul publicului și al comunității locale”, a declarat Helen Flanagan, șefa Counter Terrorism Policing London.

Oficialul a precizat că autoritățile lucrează îndeaproape cu reprezentanții comunității musulmane și cu locațiile vizate de presupusul plan.

Anchetatorii nu consideră că acest caz indică existența unui pericol mai amplu sau persistent. Poliția a precizat că nu caută alte persoane în legătură cu investigația.

Cazul apare însă la doar câteva zile după arestarea a 12 persoane în cadrul unei anchete privind o presupusă amenințare de extremă dreapta la adresa unui eveniment islamic din Suffolk.

Nick Blackburn, responsabil de activitatea poliției locale în sudul Londrei, a avertizat asupra impactului cumulat pe care astfel de incidente îl pot avea asupra comunității musulmane.

Băiatul a fost pus sub acuzare pentru pregătirea unor acte de terorism și pentru distrugere de bunuri cu circumstanță agravantă rasială, în legătură cu spargerea geamului unui autoturism.

Adolescentul a fost menținut în custodie și urmează să compară joi, 16 iulie, în fața Westminster Magistrates' Court.

Poliția antiteroristă britanică a atras atenția că în investigațiile sale apar tot mai mulți copii și tineri. Autoritățile spun că lucrează cu școli, administrații locale și servicii de protecție pentru identificarea timpurie a persoanelor vulnerabile la radicalizare.