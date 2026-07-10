Violențe în Londra după eliminarea Marocului de la Cupa Mondială. Parisul a rămas calm

Tulburări grave de ordine publică au izbucnit pe Edgware Road, în nord-vestul Londrei, joi noapte, după ce fanii s-au adunat pentru a urmări sfertul de finală al Cupei Mondiale FIFA 2026 dintre Franța și Maroc.

Violențe, anunțate de Fox News au urmat înfrângerii cu 2-0 suferite de Maroc, rezultat care a dus la eliminarea naționalei africane de către reprezentativa „Les Bleus” pentru al doilea turneu consecutiv.

În timp ce autoritățile locale se pregăteau pentru potențiale tensiuni, violențele izbucnite la Londra au fost în total contrast cu atmosfera din capitala Franței.

Imaginile video și relatările martorilor de pe Edgware Road, zonă cunoscută ca un hub istoric pentru comunitatea nord-africană și un punct popular pentru vizionarea meciurilor, au surprins trupele de jandarmerie și poliție încercând să izoleze mulțimile agitate. Situația a degenerat rapid după fluierul final, străzile fiind inundate de fum, materiale pirotehnice și resturi.

Forțele de ordine, dotate cu scuturi și echipament de protecție, s-au confruntat cu grupuri de indivizi care au lansat artificii și au aruncat cu obiecte contondente.

Una dintre filmările care circulă în mediul online arată un polițist căzut la pământ pe carosabil, însă Poliția Metropolitană nu a oferit încă detalii oficiale despre starea de sănătate a acestuia sau despre numărul total al arestărilor și răniților. Suporterii au blocat traficul, iar unii dintre ei s-au urcat pe mașinile care încercau să traverseze zona.

Pe gazon, Franța a obținut o victorie cinică, scor 2-0, asigurându-și biletul pentru semifinalele Cupei Mondiale. Kylian Mbappé, care ratase un penalty în prima repriză, s-a revanșat cu un gol superb în minutul 60, reușita sa cu numărul 8 la acest turneu. Ousmane Dembélé a dublat avantajul șase minute mai târziu, închizând tabela.

Pentru Franța, această victorie marchează a treia prezență consecutivă în semifinalele unei Cupe Mondiale, urmând să înfrunte câștigătoarea dintre Spania și Belgia. De cealaltă parte, în ciuda eliminării, Marocul părăsește competiția cu capul sus, scriind istorie ca prima țară africană care reușește să atingă faza sferturilor de finală la două ediții diferite.

Înainte de startul partidei, existau temeri majore la Paris cu privire la posibile revolte stradale, în special după haosul urban provocat în luna mai de sărbătorirea victoriei echipei Paris Saint-Germain în fața celor de la Arsenal, în UEFA Champions League.

Cu toate acestea, relatările de pe Bulevardul Champs-Élysées și din zonele adiacente au descris o atmosferă mult mai calmă și festivă. În loc de violențe, centrul Parisului a fost martorul unei sărbători comune, unde suferii francezi și marocani s-au amestecat pe străzi, claxonând și fluturând steaguri de pe geamurile mașinilor. Deși dispozitivele de securitate au rămas masive, scenele din capitala franceză au fost definite de spiritul sportiv, spre deosebire de incidentele violente din Londra.

Tulburările de pe Edgware Road, anunțate de Fox News, completează o listă de incidente legate de ordinea publică înregistrate pe parcursul acestei Cupe Mondiale. Scene similare s-au derulat recent și după eliminarea Egiptului, când fanii au intrat în conflict cu autoritățile în urma unei înfrângeri controversate, scor 3-2, în fața Argentinei, meci marcat de decizii arbitrare disputate.

Pe măsură ce Franța avansează în semifinale, autoritățile din marile metropole europene sunt așteptate să mențină un nivel ridicat de alertă pentru a gestiona echilibrul dintre sărbătoarea fotbalului și prevenirea vandalismului.

Informațiile privind arestările și starea victimelor din Londra vor fi actualizate pe măsură ce Poliția Metropolitană va emite comunicate oficiale noi.