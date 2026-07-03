Doi români au primit ani grei de închisoare după ce au atacat un jurnalist iranian

Doi cetățeni români au fost condamnați vineri la închisoare în Marea Britanie pentru atacul comis asupra unui jurnalist de origine iraniană, angajat al postului Iran International. Procurorii britanici susțin că agresiunea, produsă în martie 2024 în apropierea locuinței victimei din Londra, a fost organizată în beneficiul statului iranian, acuzație respinsă de Teheran, potrivit Reuters.

Doi bărbați români au fost condamnați la închisoare pentru atacul asupra unui jurnalist care lucra pentru organizația media în limba persană Iran International. Victima, un jurnalist britanic de origine iraniană, a fost înjunghiată de trei ori în picior în apropierea locuinței sale din sud-vestul Londrei, în martie 2024.

Procurorii britanici susțin că cei doi români au acționat ca reprezentanți ai guvernului iranian.

Nandito Badea, în vârstă de 21 de ani, și George Stana, în vârstă de 25 de ani, au pledat nevinovați la acuzațiile de vătămare corporală cu intenție. Cu toate acestea, cei doi au fost găsiți vinovați luna trecută de Curtea Coroanei din Woolwich, Londra.

Vineri, instanța a stabilit pedepsele. Nandito Badea a fost condamnat la opt ani de închisoare, iar George Stana a primit o pedeapsă de 12 ani de închisoare.

În timpul procesului, procurorii au afirmat că trei bărbați l-au vizat pe jurnalistul Pouria Zeraati, angajat al Iran International, post de televiziune finanțat de Arabia Saudită, critic la adresa autorităților iraniene și desemnat organizație teroristă de către Teheran.

Procurorul Duncan Atkinson a declarat în fața juraților că atacul a fost comandat de o terță persoană care a acționat în numele statului iranian.

Iranul a respins orice acuzație privind implicarea în acest caz.

În dosar apare și un al treilea bărbat, David Andrei, acuzat că ar fi avut un rol în organizarea atacului. Acesta a fost arestat în România, însă nu a fost judecat în cadrul procesului în care au fost condamnați Nandito Badea și George Stana.

Judecătoarea Bobbie Cheema-Grubb a arătat în motivarea sentinței că este convinsă că atacul a fost comis în beneficiul unei puteri străine.

După pronunțarea sentinței, un purtător de cuvânt al Iran International a salutat încheierea procesului și a mulțumit poliției și autorităților britanice pentru desfășurarea anchetei.

„Atacul asupra lui Pouria a fost îngrozitor, terifiant pentru el și soția lui și șocant pentru colegii săi de la Iran International”, a transmis reprezentantul postului de televiziune.