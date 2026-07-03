Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de joi spre vineri la un centru de service Jaguar Land Rover din cartierul Tottenham, nordul Londrei, mobilizând un dispozitiv impresionant al serviciilor de urgență, potrivit publicației The Sun.

Aproximativ 100 de pompieri și 15 autospeciale au fost trimise la fața locului pentru a limita extinderea flăcărilor și pentru a proteja clădirile din apropiere.

Potrivit London Fire Brigade (LFB), apelul de urgență a fost primit în jurul orei 22:50, după ce mai multe persoane au semnalat un incendiu izbucnit într-un depozit situat pe Watermead Way, folosit ca centru de întreținere pentru vehicule Jaguar Land Rover.

Intervenția a continuat pe parcursul nopții, iar autoritățile au avertizat populația din zonă cu privire la cantitatea mare de fum degajată.

La sosirea primelor echipaje, pompierii au constatat că incendiul se manifesta violent la o clădire cu două etaje destinată activităților de service auto. Din acoperiș se ridicau coloane dense de fum negru, vizibile de la mare distanță.

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate autospeciale din Edmonton, Enfield, Tottenham, Chingford, Walthamstow și alte stații din apropiere. În total, aproximativ 100 de pompieri au participat la operațiune.

Fifteen fire engines and around 100 firefighters have been called to a fire at a warehouse on an industrial estate on Watermead Way in #Tottenham. The fire is producing a significant amount of smoke - people in the area are advised to close their windows. More to follow. https://t.co/w3emDazrZa — London Fire Brigade (@LondonFire) July 2, 2026

Intervenția a fost îngreunată de amploarea incendiului, motiv pentru care London Fire Brigade a utilizat două autoscări articulate de 32 de metri, transformate în adevărate turnuri de apă pentru a combate focul de la înălțime și pentru a împiedica propagarea acestuia către alte construcții din zona industrială.

Din cauza fumului dens rezultat în urma incendiului, London Fire Brigade le-a recomandat locuitorilor din vecinătate să își țină ușile și ferestrele închise până la reducerea nivelului de fum din atmosferă.

În același timp, poliția a instituit restricții de circulație pe Watermead Way, în apropierea intersecției cu Leeside Road, pentru a permite desfășurarea în siguranță a operațiunilor de stingere și accesul echipajelor de intervenție.

Pompierii au precizat că dispeceratul a primit peste 20 de apeluri privind incendiul într-un interval scurt de timp, semn că flăcările și fumul au fost observate rapid de locuitorii din zonă.

Până în prezent, autoritățile britanice nu au anunțat existența unor victime și nici nu au comunicat amploarea pagubelor materiale produse în urma incendiului.

Reprezentanții London Fire Brigade au transmis că originea focului este, deocamdată, necunoscută și va face obiectul unei anchete după finalizarea intervenției și securizarea completă a clădirii.

Incendiile produse în hale industriale și centre de service auto necesită, de regulă, resurse importante, deoarece în interior pot exista combustibili, uleiuri, materiale inflamabile și numeroase autovehicule care pot alimenta propagarea flăcărilor. Din acest motiv, astfel de intervenții sunt tratate cu prioritate de serviciile de urgență.

Operațiunea de la Tottenham a continuat până în dimineața zilei de vineri, echipajele concentrându-se atât pe stingerea focarelor principale, cât și pe prevenirea reaprinderii incendiului. Ancheta care va urma va stabili circumstanțele exacte în care a izbucnit incendiul și dacă au fost respectate toate normele de siguranță la centrul de service.