Un adolescent de 17 ani din raionul Cantemir, Republica Moldova, a fost găsit decedat după ce plecase la serbarea hramului într-o localitate vecină, iar doi bărbați au fost reținuți în acest caz. Potrivit informațiilor comunicate de Poliție, și preluate de UNIMEDIA, examinarea preliminară a medicului legist a indicat urme de moarte violentă pe corpul minorului.

Cazul a fost descoperit în dimineața zilei de 30 august, după ce tânărul plecase în seara precedentă la evenimentul organizat într-un sat din apropiere.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii încearcă să stabilească împrejurările exacte în care adolescentul și-a pierdut viața.

Potrivit Poliției, primele constatări medico-legale au arătat că pe corpul adolescentului existau urme specifice unei morți violente.

În urma informațiilor obținute și a acțiunilor operative desfășurate de anchetatori, doi bărbați au fost identificați și reținuți.

Este vorba despre un tânăr de 21 de ani și un bărbat de 34 de ani, ambii suspectați că l-ar fi maltratat pe adolescent înainte de moartea acestuia.

Cei doi bărbați au fost conduși la Inspectorat, unde urmează să fie efectuate acțiunile de urmărire penală și să fie stabilite măsurile procesuale care se impun.

Poliția a precizat că investigațiile continuă, iar autoritățile urmează să clarifice succesiunea evenimentelor din noaptea în care minorul a dispărut după ce a participat la serbarea hramului.

Până la finalizarea anchetei și stabilirea tuturor probelor, cei doi bărbați beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Minorul, în vârstă de 17 ani, a fost găsit decedat în extravilanul localității în care ajunsese pentru a participa la serbarea organizată cu ocazia hramului.

Descoperirea a dus la declanșarea unei anchete, iar concluziile preliminare ale medicului legist au schimbat direcția investigației, după ce au fost identificate urme de violență pe corpul victimei.

Autoritățile din Republica Moldova urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat în orele dinaintea morții adolescentului, precum și rolul pe care l-ar fi avut persoanele reținute.

În acest moment, ancheta se bazează pe constatările preliminare ale medicului legist și pe probele strânse de polițiști. Alte informații oficiale ar putea fi comunicate pe măsură ce investigația avansează.