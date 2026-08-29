Un bărbat de 27 de ani, care nu avea permis de conducere și consumase alcool, a fost urmărit de polițiști pe străzile din Lugoj după ce a refuzat să oprească la semnalul oamenilor legii, potrivit IPJ Timiș.

Urmărirea s-a încheiat cu un accident pe strada Timișorii, unde mașina condusă de acesta a lovit un autoturism care circula din sens opus, iar vehiculul lovit a fost proiectat pe terasa unui restaurant.

Patru persoane au fost transportate la spital în urma accidentului. Șoferul a fost reținut pentru 24 de ore, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru mai multe infracțiuni, inclusiv conducere fără permis și sub influența alcoolului.

Incidentul s-a produs sâmbătă, în jurul orei 00:10. Polițiștii din Lugoj au încercat să oprească un autoturism care circula pe strada Bucegi.

Șoferul nu a respectat semnalul regulamentar al polițiștilor și și-a continuat deplasarea. Oamenii legii au pornit în urmărirea mașinii.

Cursa s-a încheiat pe strada Timișorii. Potrivit informațiilor transmise de poliție, bărbatul de 27 de ani a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat într-un autoturism care circula regulamentar din sens opus.

Autoturismul lovit era condus de o tânără de 20 de ani. În urma impactului, mașina acesteia a fost proiectată pe terasa unui restaurant.

Patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital: șoferul de 27 de ani, tânăra care conducea celălalt autoturism, o pasageră de 16 ani aflată în mașina acesteia și un bărbat de 44 de ani care se afla pe terasa restaurantului în momentul accidentului.

După accident, polițiștii l-au testat pe bărbatul de 27 de ani cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, la spital, bărbatului i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Verificările efectuate în bazele de date au arătat că acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Polițiștii au stabilit, de asemenea, că autoturismul condus de bărbat aparținea unei alte persoane.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, furt în scop de folosință și vătămare corporală din culpă.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Timiș.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.