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Elicopter, explodat în aer, în Italia. Două persoane au murit

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Elicopter, explodat în aer, în Italia. Două persoane au muritramașitele elicopterului / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Un autogir bipost a luat foc și s-a prăbușit în nordul Italiei după ce a lovit cabluri aeriene, iar cele două persoane aflate la bord au murit. Accidentul s-a produs miercuri, 26 august, în zona lacului artificial Campiccioli, în Valle Antrona, regiunea Piemont, potrivit agenției ANSA.

Victimele au fost pilotul, Alessandro Angelo Muscinelli, în vârstă de 62 de ani, și Antonella Pagliarani, în vârstă de 63 de ani.

Autoritățile italiene investighează circumstanțele exacte aleaccidentului, produs într-o zonă montană din provincia Verbano-Cusio-Ossola, aproape de granița cu Elveția.

A lovit cablurile și a fost cuprins de flăcări

Potrivit informațiilor transmise de ANSA și Rai News, aparatul de zbor era un autogir, un tip de aeronavă ușoară cu rotor, diferit din punct de vedere tehnic de un elicopter convențional.

Aeronava a lovit cablurile unei instalații aeriene din apropierea barajului Campiccioli. După impact, aparatul a luat foc și s-a prăbușit într-o zonă aflată lângă lacul artificial.

Incidentul s-a produs în jurul orei 11:00, în zona montană aflată la aproximativ 1.400 de metri altitudine.

Două persoane au murit

La bord se aflau Alessandro Angelo Muscinelli, în vârstă de 62 de ani, și Antonella Pagliarani, în vârstă de 63 de ani.

Conform relatărilor Rai News, cei doi decolaseră în dimineața accidentului de la o bază pentru aeronave ușoare din zona Megolo, în localitatea Pieve Vergonte.

Echipele de pompieri, serviciile medicale și forțele de ordine au intervenit imediat la locul accidentului. Un elicopter al serviciilor de urgență a fost trimis în zonă, însă cele două persoane aflate la bord nu au mai putut fi salvate.

Imaginile accidentului au fost surprinse în Italia

Presa italiană a publicat imagini ale momentului în care aparatul pierde controlul după impactul cu cablurile și se prăbușește.

Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cu exactitate traseul aeronavei și succesiunea evenimentelor care au dus la accident.

Primele informații indică faptul că aparatul a întâlnit cablurile într-o zonă dificilă, aflată în apropierea barajului și a lacului artificial Campiccioli. Ancheta va trebui să stabilească inclusiv dacă vizibilitatea și condițiile de zbor au avut un rol în producerea tragediei.

Ce este un autogir

Autogirul, numit și giroplan, este o aeronavă ușoară care are un rotor superior. Spre deosebire de elicopterul clasic, rotorul principal nu este acționat direct de motor în timpul zborului.

În primele relatări, presa italiană a descris aparatul drept un „mic elicopter” sau „elicopter ultraușor”, însă autoritățile și agenția ANSA au precizat ulterior că era vorba despre un autogir bipost.

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