Elicopter, explodat în aer, în Italia. Două persoane au murit

Un autogir bipost a luat foc și s-a prăbușit în nordul Italiei după ce a lovit cabluri aeriene, iar cele două persoane aflate la bord au murit. Accidentul s-a produs miercuri, 26 august, în zona lacului artificial Campiccioli, în Valle Antrona, regiunea Piemont, potrivit agenției ANSA.

Victimele au fost pilotul, Alessandro Angelo Muscinelli, în vârstă de 62 de ani, și Antonella Pagliarani, în vârstă de 63 de ani.

Autoritățile italiene investighează circumstanțele exacte aleaccidentului, produs într-o zonă montană din provincia Verbano-Cusio-Ossola, aproape de granița cu Elveția.

Potrivit informațiilor transmise de ANSA și Rai News, aparatul de zbor era un autogir, un tip de aeronavă ușoară cu rotor, diferit din punct de vedere tehnic de un elicopter convențional.

Aeronava a lovit cablurile unei instalații aeriene din apropierea barajului Campiccioli. După impact, aparatul a luat foc și s-a prăbușit într-o zonă aflată lângă lacul artificial.

Incidentul s-a produs în jurul orei 11:00, în zona montană aflată la aproximativ 1.400 de metri altitudine.

La bord se aflau Alessandro Angelo Muscinelli, în vârstă de 62 de ani, și Antonella Pagliarani, în vârstă de 63 de ani.

Un autogiro biposto è precipitato ieri verso le 11 in alta Valle Antrona, nel Verbano-Cusio-Ossola, dopo aver urtato i cavi della funivia di servizio Enel presso la diga di Campliccioli, a circa 1.400 metri di quota. Il velivolo ha preso fuoco all’impatto e si è schiantato ai… pic.twitter.com/c66Wsktjis — Radio Radio (@RadioRadioWeb) August 27, 2026

Conform relatărilor Rai News, cei doi decolaseră în dimineața accidentului de la o bază pentru aeronave ușoare din zona Megolo, în localitatea Pieve Vergonte.

Echipele de pompieri, serviciile medicale și forțele de ordine au intervenit imediat la locul accidentului. Un elicopter al serviciilor de urgență a fost trimis în zonă, însă cele două persoane aflate la bord nu au mai putut fi salvate.

Presa italiană a publicat imagini ale momentului în care aparatul pierde controlul după impactul cu cablurile și se prăbușește.

Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cu exactitate traseul aeronavei și succesiunea evenimentelor care au dus la accident.

Primele informații indică faptul că aparatul a întâlnit cablurile într-o zonă dificilă, aflată în apropierea barajului și a lacului artificial Campiccioli. Ancheta va trebui să stabilească inclusiv dacă vizibilitatea și condițiile de zbor au avut un rol în producerea tragediei.

Autogirul, numit și giroplan, este o aeronavă ușoară care are un rotor superior. Spre deosebire de elicopterul clasic, rotorul principal nu este acționat direct de motor în timpul zborului.

În primele relatări, presa italiană a descris aparatul drept un „mic elicopter” sau „elicopter ultraușor”, însă autoritățile și agenția ANSA au precizat ulterior că era vorba despre un autogir bipost.