Un adolescent de 17 ani, care nu deține permis de conducere și a fost testat cu o alcoolemie de 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat, a provocat marți dimineață un accident în București, după ce a intrat cu mașina în alte cinci autovehicule, potrivit Brăgăzii Rutiere București. Trei persoane au fost rănite și au fost transportate la spital.

Accidentul s-a produs marți, 25 august 2026, în jurul orei 06:50, la intersecția dintre strada Gherghiței și Prelungirea Teslei. Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul.

Potrivit primelor informații transmise de Brigada Rutieră, adolescentul conducea autoturismul pe strada Gherghiței, dinspre Șoseaua Colentina către autostrada A3.

La intersecția cu Prelungirea Teslei, din cauze care urmează să fie stabilite în urma cercetărilor, mașina condusă de tânăr a intrat în alte cinci autovehicule.

În urma impactului, trei persoane au fost rănite. Victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

În urma verificărilor efectuate după accident, polițiștii au constatat că adolescentul în vârstă de 17 ani nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, acesta a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicând o concentrație de 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, tânărul a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltarea de probe biologice. Măsurile legale care vor fi dispuse urmează să fie stabilite în funcție de rezultatele analizelor toxicologice și de concluziile anchetei.

Polițiștii i-au testat cu aparatul Alcooltest și pe cei cinci șoferi ale căror autoturisme au fost implicate în accident.

Rezultatele testelor au fost negative în toate cele cinci cazuri, potrivit informațiilor transmise de autorități.

Pentru efectuarea cercetării la fața locului și pentru fluidizarea traficului, polițiștii au impus restricții pe strada Gherghiței, pe sensul de deplasare dinspre Șoseaua Colentina către A3.

Circulația se desfășoară alternativ pe celălalt sens de mers, sub îndrumarea polițiștilor rutieri.

Brigada Rutieră continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul.