Mormântul Andei Gyurcă, tânăra ucisă în urmă cu un an de Emil Gânj, a fost găsit legat înainte de parastasul de un an. Familia a descoperit un lanț prins în jurul mormântului și legat de un țăruș înfipt în pământ, în spatele crucii funerare. Potrivit imaginilor distribuite pe TikTok, la locul de veci au fost găsiți și ciorapi atârnați de cruce.

Incidentul are loc după o perioadă tensionată pentru rudele victimei. Acestea ar fi solicitat recent un ordin de protecție împotriva fratelui lui Emil Gânj, pe care îl bănuiesc că ar putea avea legătură și cu cele întâmplate la mormânt.

Emil Gânj este căutat de autorități de aproape un an, după ce a ucis-o pe Anda Gyurcă în locuința acesteia din Miheșu de Câmpie, folosind un topor, iar ulterior a incendiat casa. În ciuda operațiunilor desfășurate de polițiști în ultimele 12 luni, suspectul nu a fost capturat și figurează pe lista celor mai căutați criminali din Europa.

Emil Gânj a fost condamnat în lipsă la închisoare pe viață de judecătorii din Mureș. Acesta mai fusese condamnat anterior pentru omor, însă fusese eliberat din penitenciar, iar ulterior este acuzat că a comis și cea de-a doua crimă.

Între timp, polițiștii din Mureș au anunțat că au deschis o anchetă după ce o femeie din Miheșu de Câmpie a reclamat că a găsit pe mormântul surorii sale un lanț de cruce prins de o bucată de lemn și o sfoară de care era agățată o pereche de șosete. Oamenii legii nu menționează că ar fi vorba despre victima lui Gânj.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, sesizarea a fost făcută în 11 iulie, în jurul orei 17:00, de o femeie în vârstă de 29 de ani din Miheșu de Câmpie.

„La faţa locului s-au deplasat poliţiştii sesizaţi, precum şi specialişti din cadrul Serviciului Criminalistic şi poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, în vederea efectuării cercetărilor specifice şi a stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul. În cadrul activităţilor desfăşurate, au fost identificate, ridicate şi analizate imagini surprinse de camerele de supraveghere din zonă”, potrivit polițiștilor.

Anchetatorii au ridicat, de asemenea, mai multe obiecte și posibile mijloace materiale de probă, care urmează să fie supuse unor expertize.

„În zona cimitirului, precum şi în alte locuri de interes operativ, efective ale inspectoratului, cu sprijinul altor structuri, au desfăşurat activităţi de căutare, verificare şi investigare, în vederea identificării persoanei sau persoanelor implicate”, mai afirmă aceeaşi sursă.