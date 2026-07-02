Moartea unui tânăr de 26 de ani la Fortul Lohagad, din orașul indian Pune, considerată inițial un accident tragic, este acum anchetată ca omor, potrivit BBC.

Poliția susține că logodnica victimei și un prieten apropiat al acesteia ar fi pus la cale uciderea bărbatului, însă cei doi resping acuzațiile.

Incidentul a avut loc pe 18 iunie, într-unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din vestul Indiei. Ketan Agarwal se afla într-o excursie alături de logodnica sa, Siya Goyal, când a căzut într-o prăpastie și și-a pierdut viața.

La câteva zile după deces, autoritățile au schimbat direcția anchetei și au arestat-o pe tânără, în vârstă de 20 de ani, precum și pe Chetan Chaudhary, de 22 de ani.

Potrivit șefului adjunct al Poliției din Pune, Sandeep Gill, ancheta a scos la iveală informații care au ridicat suspiciuni privind versiunea unui accident.

Anchetatorii afirmă că victima era un excursionist experimentat și consideră puțin probabil ca aceasta să fi alunecat accidental. De asemenea, familia lui Ketan Agarwal a cerut investigații suplimentare, exprimând îndoieli cu privire la circumstanțele morții.

Poliția susține că Siya Goyal ar fi avut o relație cu Chetan Chaudhary și că nu ar mai fi dorit să se căsătorească cu logodnicul ei. Conform anchetatorilor, cei doi ar fi plănuit să îl împingă pe Ketan de la înălțime pentru ca decesul să pară un accident.

Un alt element invocat de poliție este analiza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din apropierea fortului.

Inspectorul Dinesh Tayade a declarat că anchetatorii au observat un bărbat îmbrăcat cu hanorac cu glugă și căști într-o dimineață în care temperatura ajunsese la aproximativ 33 de grade Celsius.

Potrivit poliției, ținuta neobișnuită pentru vremea respectivă a ridicat suspiciuni și a condus la identificarea presupusului suspect.

Ulterior, autoritățile l-au dus pe Chetan Chaudhary la locul incidentului pentru o reconstituire și pentru o analiză a mersului, menită să stabilească dacă acesta este persoana surprinsă în imaginile video.

Avocații celor doi susțin că nu există probe directe care să demonstreze implicarea clienților lor.

Apărătorul lui Siya Goyal a declarat că aceasta se consideră nevinovată și cooperează cu anchetatorii. El susține că arestarea s-a bazat exclusiv pe suspiciuni și pe plângerea depusă de familia victimei, fără existența unor dovezi concludente.

Romantic reels turned chilling evidence after police alleged fiancée Siya Goel and her boyfriend Chetan Chaudhary murdered Ketan Agarwal by pushing him into a gorge, days after an earlier failed cliff-side attempt.#KetanAgarwal #SiyaGoel #CrimeNews #MurderCase pic.twitter.com/9tXfIY1AOz — Feedmile (@feedmileapp) June 24, 2026

La rândul său, avocatul lui Chetan Chaudhary afirmă că procurorii nu au prezentat documente care să demonstreze că acesta s-a aflat în zona Fortului Lohagad în ziua tragediei și contestă faptul că persoana surprinsă în imaginile video ar fi clientul său.

Ketan Agarwal și Siya Goyal se logodiseră în luna februarie, iar familiile lor susțin că pregătirile pentru nuntă erau aproape finalizate.

Tatăl victimei a declarat că, dacă tânăra nu mai dorea căsătoria, aceasta ar fi putut renunța la relație înainte de organizarea nunții. Familia lui Ketan solicită pedeapsa maximă în cazul în care acuzațiile vor fi dovedite în instanță.

De cealaltă parte, părinții lui Siya Goyal afirmă că sunt profund afectați de moartea lui Ketan și susțin că fiica lor nu le-a spus niciodată că ar fi fost împotriva căsătoriei.

Mama acesteia a declarat că tânărul era apreciat de familie și că orice persoană găsită vinovată ar trebui să răspundă în fața legii.

Între timp, cazul a devenit unul dintre cele mai mediatizate din India. Imagini și fotografii personale ale celor implicați au circulat intens pe rețelele sociale, iar Siya Goyal a fost ținta unui val de comentarii ostile, în ciuda faptului că ancheta este încă în desfășurare și nu există o decizie definitivă a instanței.

Autoritățile continuă investigațiile, iar cei doi suspecți rămân în arest preventiv. Instanța urmează să analizeze probele prezentate de acuzare și argumentele apărării înainte de a decide asupra continuării procesului.