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Bilanțul unei zile infernale în România. DSU anunță zeci de urgențe medicale și un deces din cauza temperaturilor extreme

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Bilanțul unei zile infernale în România. DSU anunță zeci de urgențe medicale și un deces din cauza temperaturilor extremeSMURD. Sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Valul extrem de căldură care a lovit România a mobilizat la maximum structurile de intervenție din întreaga țară. Temperaturile deșertice și indicele temperatură-umezeală critic au trimis zeci de români direct pe mâna medicilor, mulți dintre aceștia având nevoie de spitalizare de urgență, anunță DSU pe Facebook.

Echipajele de la Ambulanță și SMURD au fost solicitate în permanență pentru a acorda primul ajutor cetățenilor prăbușiți pe stradă sau celor cărora li s-a făcut rău în propriile locuințe din cauza atmosferei sufocante.

Caniculă

Caniculă. Sursă foto: Pixabay

Bilanțul unei zile infernale în România. DSU anunță zeci de urgențe medicale și un deces din cauza temperaturilor extreme

Departamentul pentru Situații de Urgență monitorizează permanent efectele acestei perioade critice și a emis un prim raport îngrijorător privind victimele caniculei. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru o persoană, fiind declarat decesul.

„În contextul avertizării meteorologice Cod roşu, ce vizează temperaturi extreme şi disconfort termic deosebit de accentuat, în data de 29.06.2026, în intervalul 08:00-21:00, la nivel naţional echipajele medicale au intervenit pentru acordarea asistenţei medicale în cazul a 43 de persoane (13 persoane asistate de echipaje SMURD şi 30 persoane asistate de echipaje SAJ), dintre care o persoană a fost declarată decedată la faţa locului, iar 31 persoane (adulte) au necesitat transportul la spital”, se arată pe pagina de Facebook a Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

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Medicii avertizează că expunerea la soare în orele amiezii reprezintă un real pericol, în special pentru persoanele în vârstă, copii și cei care suferă de boli cronice. Efectele căldurii extreme se resimt rapid în organism, iar primele semne ale deshidratării și ale șocului termic nu trebuie ignorate.

Recomandările autorităților pentru populație

Potrivit instituției citate, majoritatea cazurilor înregistrate au constat în lipotimii, cefalee, stări de rău.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în intervalele orare critice, să consume suficiente lichide, să evite băuturile cu un conținut ridicat de cofeină sau zahăr și să caute adăpost în spații climatizate în cazul în care resimt stări de slăbiciune sau amețeală.

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