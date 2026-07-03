Tatăl lui Mario Berinde a fost eliberat din închisoare

Viorel Berinde, tatăl lui Mario Berinde, adolescentul ucis în ianuarie 2026 în Cenei, județul Timiș, a fost eliberat condiționat din Penitenciarul Timișoara pe 23 iunie. La scurt timp după ce a ieșit din închisoare, bărbatul a mers la mormântul fiului său, unde a petrecut câteva momente de reculegere.

Viorel Berinde, tatăl lui Mario Berinde, a fost pus în libertate pe 23 iunie, după ce instanța i-a admis cererea de eliberare condiționată.

Bărbatul executa o pedeapsă cu închisoarea pentru infracțiuni de furt și suspiciuni de trafic de droguri. În perioada detenției, acesta a formulat mai multe solicitări de eliberare condiționată, iar ultima dintre ele a fost aprobată.

După ce a părăsit penitenciarul, Viorel Berinde a mers direct la cimitir, la locul de veci al fiului său.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale arată că mormântul lui Mario Berinde este acoperit cu flori, jucării, candele și ghirlande luminoase.

Tatăl adolescentului a rămas câteva momente în liniște la mormântul fiului său, într-un gest de reculegere după tragedia care i-a marcat familia.

Cazul lui Mario Berinde a șocat opinia publică la începutul anului 2026. Adolescentul din județul Timiș a fost ucis în localitatea Cenei de doi prieteni, în vârstă de 15 și 13 ani.

La momentul crimei, tatăl său se afla în penitenciar. Acesta a primit aprobarea de a participa la înmormântarea fiului, organizată pe 24 ianuarie, după care s-a întors pentru a-și continua executarea pedepsei.

Potrivit informațiilor apărute după eliberarea sa, Viorel Berinde le-ar fi transmis apropiaților că intenționează să urmeze doar căile legale pentru ca persoanele responsabile de moartea fiului său să răspundă în fața justiției.

Totodată, bărbatul ar avea în plan să plece definitiv din România și să se stabilească în Spania sau Elveția, unde intenționează să își refacă viața.