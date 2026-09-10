Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au decis clasarea dosarului în care se desfășurau cercetări privind presupuse fapte de pornografie infantilă, în care a fost vizat fostul consilier al fostului președinte Traian Băsescu, Cătălin Avramescu. Potrivit surselor judiciare, din ansamblul probator adunat în cauză nu a rezultat nicio suspiciune rezonabilă că faptele cercetate in rem ar fi existat în realitate.

În aceste condiții, singura soluție legală aplicabilă a fost clasarea cauzei. Pentru închiderea definitivă a dosarului, magistrații urmează să solicite unui judecător de drepturi și libertăți validarea acestei decizii.

Fostul oficial a reacționat dur în spațiul public, calificând întreaga anchetă drept o acțiune absurdă și o încercare de intimidare. Acesta a detaliat măsurile speciale de supraveghere și perchezițiile la care a fost supus de anchetatori.

„Am fost declarat „suspect” în ceea ce este, probabil, cel mai absurd dosar instrumentat de această instituție. Mi-a fost interceptat telefonul timp de o lună de zile. Casa mi-a fost călcată de cinci oameni mascați și înarmați, la 6 dimineața.

Mi-au fost luate telefonul, tableta și laptopul – ținute o lună și jumătate, timp în care s-au copiat și citit date. Aveam pe laptop tot felul de date confidențiale, inclusiv mesaje schimbate cu Președintele României sau documente din arhive militare. Pentru ce DIICOT a făcut asta? Pentru două SMS-uri în care tatăl (eu) unei fetițe de trei ani discuta cu mama ei despre niște Pampers în care făcuse caca. Nu este glumă, despre asta erau SMS-urile.”, explică fostul oficial într-o reacție publică pe pagina sa de Facebook.

Cătălin Avramescu a ridicat semne de întrebare legate de oportunitatea implicării unei structuri specializate pe crimă organizată într-o problemă care ține, în opinia sa, de cu totul alte atribuții administrative sau judiciare.

„Sunteți mulțumit sau chiar foarte-foarte mulțumit de numirile pe care le-ați făcut la DIICOT, domnule Președinte? Într-o țară în care infractorii zboară cu avioanele private alături de judecători, în condițiile în care portul Constanța a devenit una dintre porțile de intrare ale stupefiantelor în Europa, DIICOT a petrecut o lună și jumătate uitându-se la poze cu copiii mei pe plajă în Thassos sau jucându-se în sufragerie. Ca să afle ce anume?…

Este clar că dosarul acesta, cu acuzația elucubrantă de „pornografie infantilă” a fost făcut pentru ca să mi se închidă gura. În mod normal, asemenea acuzații, chiar și cele nefondate, sunt tratate la nivelul unei direcții de Protecție a Copilului. Maxim, la nivelul unui parchet de sector. Aici a intrat pe fir o instituție care se ocupă de crimă organizată și terorism. Ce a fost în capul șefului secției III, unde a fost deschis acest dosar?”, continuă acesta în mesajul său public.

În cuprinsul reacției sale, fostul consilier prezidențial menționează că în dosar apar interceptări ale unor convorbiri cu intelectuali de marcă și ridică semne de întrebare asupra perioadei în care a fost pus sub supraveghere.

„Și de ce a fost ascultat Horia-Roman Patapievici în acest dosar? Am găsit azi, la dosar, stenogramele a două convorbiri interceptate. Din sute de convorbiri din luna în care am fost interceptat, procurorii au declared două ca fiind „de interes”. Una, cu o mătușă din Italia. A doua, cu Horia Patapievici, care îmi transmitea solidaritatea lui.

Dacă asta nu este poliție politică, atunci ce este?…. Cele două SMS-uri erau din luna Octombrie 2025. Atunci de ce telefonul mi-a fost ascultat în luna August 2026? (Mai ales că atunci copiii nu mai stăteau cu mine din luna Aprilie). De ce au fost interceptate și comunicațiile de pe laptop? de ce au fost accesate volume cu file Word? De ce a fost urmărită poziția telefonului pe hartă? Celor care, în mass media, au publicat tot felul de minciuni și de calomnii, le transmit să își sune avocații și să își verifice soldul din bancă”, mai arată Avramescu în mesajul public.

Cătălin Avramescu a cerut măsuri drastice după primirea ordonanței de clasare și a transmis un mesaj direct factorilor de decizie politică.

„Pentru DIICOT: aveți tot disprețul meu. Am să mă consult cu avocații, să vedem ce urmează. Cer public demisia lui Codrin Miron – actualul șef al DIICOT – și a lui Alex Florența – adjunctul lui. Nu vă este rușine? Așa arată actul de justiție într-o țară democratică? Pentru președintele Nicușor Dan am două întrebări: 1. Nu vă este rușine, domnule Dan, de instituția condusă de cei doi?

2. Cât îl mai țineți în funcție pe securistul de Pahonțu? Am primit, de când a început această acțiune de „kompromat” mii de mesaje de susținere.

Vă mulțumesc tututor celor care mi-ați scris, care v-ați exprimat public, care m-ați sunat sau care m-ați oprit pe stradă să îmi spuneți că ați înțeles cine și de ce a fabricat acest scandal. Vă mulțumesc tututor. Cei aflați în spatele acestei mizerii sunt oameni din „servicii” care acum se dau pe lângă președintele Nicușor Dan. Ei au crezut că toți sunt ca ei: șantajabili și lași. Cu mine nu le-a mers și nu le va merge”, își încheie fostul consilier prezidențial mesajul expus public.

Pe lângă detaliile legate de percheziția domiciliară și percheziția informatică desfășurate de DIICOT, fostul consilier de stat din Administrația Prezidențială a afirmat că o persoană necunoscută i-ar fi pătruns în casă în timp ce era plecat. Deși nu a oferit detalii specifice despre modul în care a constatat acest lucru, el a insistat că are dovezile necesare.

„Astăzi mi-a intrat cineva în casă. Am fost plecat câteva ore și când am revenit am observat. (Nu vă pot spune ce am făcut ca să știu, dar știu. Idioții care au intrat nu știau)”, a scris Cătălin Avramescu pe Facebook.

În finalul intervențiilor sale publice, fostul șef al Cancelariei Prezidențiale s-a adresat direct directorului Serviciului de Protecție și Pază, Lucian Pahonțu, făcând trimitere la activitatea acestuia.

„Tovarășul Pahonțu – domnul pensionar-în-funcție – de la SPP, vă ocupați cu paza, bănuiesc că v-ați ocupat și de subsemnatul când conduceam cancelaria prezidențială, lucrați în domeniu cum s-ar zice, știți cumva cine putea să fie?…”, a transmis acesta ironic în postarea lui de pe Facebook.

De asemenea, Cătălin Avrămescu i-a cerut președintelui Nicușor Dan înlocuirea conducerii SPP și a criticat lipsa numirii unor șefi civili la conducerea Serviciului Român de Informații și Serviciului de Informații Externe.

„Folosesc ocazia asta să îi aduc aminte tovarășului Nicușor Dan să îl schimbe din funcție pe acest individ. Am înțeles că dumneavoastră nu vi se pare important, domnule Președinte, să numiți șefi civili la SRI și SIE. Dar de ce țineți un pensionar șef la Serviciul de Protecție și Pază? Asta cum justificați? Haideți, faceți un efort”, a mai scris Cătălin Avramescu pe pagina sa de Facebook.