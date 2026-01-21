Cine este și cât câștigă omul din umbra lui Nicușor Dan, care îi gestionează cele mai delicate momente

Delia Dinu este unul dintre puținele nume din Administrația Prezidențială care a traversat, fără întrerupere, schimbări majore de putere la vârful statului român.

Consilier prezidențial încă din anul 2005, aceasta a lucrat pe durata a două mandate consecutive ale lui Traian Băsescu, a fost menținută în echipa de la Cotroceni pe parcursul celor zece ani de mandat ai lui Klaus Iohannis, iar în prezent este consilier prezidențial al actualului șef al statului, Nicușor Dan.

Continuitatea sa în această funcție este rară într-un sistem administrativ puternic influențat de schimbările politice. Prezența constantă a Deliei Dinu în structura de protocol a Administrației Prezidențiale indică un profil profesional perceput ca fiind stabil, tehnic și adaptabil, indiferent de orientarea politică a președintelui în funcție.

În prezent, Delia Dinu este nelipsită de lângă președintele Nicușor Dan la evenimentele oficiale interne și externe. Activitatea sa vizează respectarea strictă a regulilor de protocol, coordonarea ceremoniilor oficiale și asigurarea bunei desfășurări a întâlnirilor la nivel înalt. Funcția de consilier prezidențial pe probleme de protocol presupune o responsabilitate majoră, în condițiile în care fiecare apariție publică a șefului statului este atent monitorizată atât pe plan intern, cât și extern.

Menținerea Deliei Dinu în această poziție, după schimbarea președintelui, reflectă continuitatea instituțională dorită de noua administrație și importanța expertizei acumulate de-a lungul a aproape două decenii.

Pentru activitatea desfășurată în cadrul Administrației Prezidențiale, Delia Dinu este remunerată cu un salariu lunar de 12.750 de lei. Nivelul salarial este corespunzător funcției de consilier prezidențial și vechimii îndelungate în structurile statului.

Din punct de vedere patrimonial, Delia Dinu locuiește într-o casă situată în apropierea Bucureștiului și mai deține o proprietate în localitatea Cisnădie, în apropiere de municipiul Sibiu. În conturile bancare, aceasta are economii în valoare de aproximativ 50.000 de lei și deține, totodată, hârtii de valoare estimate la 400.000 de lei, conform informațiilor publicate de cancan.ro.

Delia Dinu este licențiată a Facultății de Drept „Simion Bărnuțiu” din Sibiu, promoția 1999, instituție care face parte din cadrul Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Formarea juridică a reprezentat o bază importantă pentru cariera sa ulterioară în administrația publică.

Între anii 2000 și 2012, Delia Dinu a activat în cadrul Serviciul de Protecție și Pază, perioadă în care a acumulat experiență în structuri cu regim strict și responsabilități ridicate.

În aprilie 2005, a intrat în Administrația Prezidențială ca consilier în cadrul Compartimentului Protocol. Ulterior, între mai 2008 și august 2012, a coordonat acest compartiment, având atribuții directe în organizarea evenimentelor oficiale ale Președinției României. Din august 2012, a fost numită Consilier de Stat în cadrul Compartimentului Protocol al Administrației Prezidențiale.

Pe parcursul carierei sale, Delia Dinu a participat și la evenimente internaționale de specialitate. A luat parte la Conferința Globală a Șefilor de Protocol desfășurată la Washington în 2012 și la ediția organizată la Seul în 2014.

Aceste participări au avut rolul de a alinia practicile de protocol ale Administrației Prezidențiale din România la standardele internaționale.

Delia Dinu provine dintr-o familie cu un puternic background militar. Tatăl său este generalul Ion Dinu, despre care aceasta a vorbit în repetate rânduri ca fiind o figură definitorie în formarea sa profesională și personală.

Într-un interviu acordat publicației Adevărul, generalul Ion Dinu a descris valorile care au stat la baza educației copiilor săi. „Probabil au simțit în casă acea disciplină și mi-au călcat pe urme. Oricum, în tot ceea ce faci trebuie să pui suflet, că altfel, doar treci prin viață. Am o familie foarte unită și meritele sunt ale soției care a știut mereu să asigure pacea și liniștea în familie. Ea s-a ocupat de creșterea și educarea copiilor”, a declarat acesta.

Generalul a vorbit și despre propriul parcurs educațional, subliniind importanța disciplinei și a formării continue. „Mie mi-a plăcut mereu să citesc, să aflu, să cercetez. Dar după doi ani de liceu civil, timp în care lucram la fermă ca să mă întrețin, mi-am dat seama că nu mai am cum să continuu. Cum îmi doream foarte mult să fac liceul în continuare, am ales liceul militar”, a mai spus Ion Dinu.