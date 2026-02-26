Lucrările la autostrada A1 continuă în plină iarnă. Activitate intensă pe sectorul Margina – Holdea

Ninsorile și viscolul nu au întrerupt activitatea pe șantierul Autostrăzii A1, unde lucrările avansează pe sectorul Margina – Holdea. În zona tunelurilor, sute de muncitori și numeroase utilaje sunt mobilizate pentru a menține ritmul execuției, potrivit informațiilor transmise de CNAIR.

CNAIR precizează că activitatea este concentrată în principal asupra realizării tunelurilor.

„La Tunelul 1 (415 metri pe un sens și 367,5 metri pe celălalt), pe ambele galerii se lucrează în paralel la mai multe etape: aplicarea hidroizolației, montarea armăturii, cofrarea și betonarea căptușelii finale. În total, la nivelul celor două galerii sunt implicate câte șase echipe de muncitori, care lucrează etapizat, neîntrerupt, în funcție de stadiul fiecărei zone”, a transmis CNAIR pe Facebook.

Lucrările avansează în paralel și la cel de-al doilea tunel.

„La Tunelul 2 (1.985 metri pe un sens și 1.825 metri pe celălalt), sunt deschise zece fronturi de excavare, inclusiv execuția căptușelii primare, astfel încât înaintarea să se facă simultan din mai multe puncte. În zona Margina au început lucrările de betonare a platformei pentru fabricarea grinzilor, necesară etapelor următoare ale proiectului (montarea grinzilor la poduri și pasaje)”, a mai transmis CNAIR.

Pe șantierul Autostrăzii Lugoj–Deva sunt mobilizați aproximativ 800 de muncitori și operatori, precum și circa 200 de utilaje, vehicule și echipamente specializate. Reprezentanții companiei susțin că lucrările se desfășoară conform graficului stabilit.

În prezent, aproximativ nouă kilometri mai lipsesc pentru a permite circulația neîntreruptă pe autostradă de la Boița, la limita dintre județele Vâlcea și Sibiu, până la ieșirea din țară prin punctul de frontieră Nădlac 2. Sectorul dintre Margina și Holdea este considerat unul dintre cele mai dificile, fiind necesare două rânduri de tuneluri – unele mai scurte, aflate aproape de finalizare, și altele mai lungi, unde lucrările de excavare sunt în plină desfășurare.

Cele două galerii ale tunelului scurt, realizate exclusiv prin excavare, măsoară 415 metri pe un sens și aproximativ 370 de metri pe celălalt.

Deși termenul inițial de finalizare era stabilit pentru septembrie 2026, stadiul actual al lucrărilor ridică semne de întrebare privind respectarea acestui calendar. Constructorii vorbesc mai degrabă despre deschiderea circulației la sfârșitul anului 2027.

Între timp, traficul de pe segmentul lipsă de autostradă este preluat de DN6, unde circulația se desfășoară cu dificultate. Secțiunea Margina – Holdea, evaluată la 1,82 miliarde de lei fără TVA, este finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență.