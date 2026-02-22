CNAIR: Ninsoarea și viscolul nu mai afectează circulația rutieră și aeriană. Update

UPDATE, ORA 10.20. Transporturile și-au reluat cursul normal după recentele ninsori și viscol. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), nu mai există drumuri închise sau cu restricții din cauza condițiilor meteorologice. În plus, aeroporturile din București operează fără anulări de zboruri sau întârzieri.

Știrea inițială. Ninsorile și viscolul afectează circulația în mai multe zone din țară. Drumuri județene sunt închise, curse aeriene au întârzieri pe Aeroportul Otopeni, iar manevrele navale sunt suspendate în două porturi, transmite, duminică dimineață, Ministerul de Interne.

Ninsorile și viscolul creează dificultăți majore în mai multe județe din sudul și sud-estul țării. Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Afacerilor Interne, 18 sectoare de drumuri județene rămân închise duminică dimineața, din cauza stratului de zăpadă și a vizibilității reduse.

Restricțiile vizează șosele din județele Brăila, Călărași, Giurgiu, Ialomița și Prahova. Intervențiile utilajelor de deszăpezire sunt în desfășurare, însă viscolul îngreunează acțiunile din teren.

Pe mai multe drumuri naționale și tronsoane de autostradă se circulă în condiții de iarnă. Autoritățile semnalează porțiuni cu polei și ninsoare, ceea ce impune prudență sporită din partea șoferilor.

În județul Giurgiu, circulația este întreruptă pe DN 5D. Măsura a fost luată după formarea unei coloane de camioane, pe fondul lucrărilor desfășurate la Podul Giurgiu–Ruse. Traficul a fost deviat pentru a evita blocajele suplimentare.

Tot în zona de frontieră, la Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea, 40 de camioane așteaptă pe sensul de ieșire din țară. Valorile ridicate ale traficului greu și condițiile meteo dificile contribuie la timpi mai mari de staționare.

Traficul aerian este, la rândul său, afectat de vremea severă. Pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, patru curse aeriene înregistrează întârzieri. Aproximativ 650 de pasageri sunt afectați de modificările din programul de zbor.

Întârzierile sunt generate de condițiile de iarnă și de procedurile necesare pentru operarea în siguranță a aeronavelor.

Activitatea portuară este, de asemenea, restricționată. Manevrele navale au fost suspendate în Portul Constanța Sud – fluvial și la Bara Sulina, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Vântul puternic și vizibilitatea redusă nu permit desfășurarea în siguranță a operațiunilor. Autoritățile monitorizează evoluția vremii și vor relua activitățile atunci când condițiile o vor permite.