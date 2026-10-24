Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 s-a produs sâmbătă în Oceanul Pacific, în apropierea statului insular Vanuatu. Seismul a avut loc la o adâncime de 10 kilometri, iar autoritățile au avertizat asupra posibilității formării unor valuri de tsunami periculoase în zonele de coastă din apropierea epicentrului. Potrivit Serviciului de Prospectare Geologică al Statelor Unite (USGS), cutremurul s-a produs la aproximativ 200 de kilometri vest de localitatea Sola, situată pe insula Vanua Lava, în nordul arhipelagului Vanuatu.

Centrul de Avertizare împotriva Tsunamiurilor din Pacific, cu sediul în Hawaii, a transmis că seismul ar putea genera valuri periculoase de-a lungul coastelor aflate la o distanță de până la 300 de kilometri de epicentru.

„Pe baza datelor preliminare privind cutremurul (…), există riscul apariţiei unor valuri de tsunami periculoase pentru coastele situate într-o rază de 300 km de epicentrul cutremurului”

Seismul a fost evaluat inițial la magnitudinea de 7,2, în timp ce o altă estimare a indicat o magnitudine de 6,9.

Localitatea Sola este principalul centru urban din Insulele Banks, situate în partea de nord a arhipelagului Vanuatu. Epicentrul cutremurului s-a aflat la nord-vest de insula Espiritu Santo, unde se găsește Luganville, al doilea oraș ca mărime din țară.

Adâncimea redusă a seismului, de aproximativ 10 kilometri, a determinat serviciile de monitorizare să evalueze posibilitatea apariției unor valuri de tsunami.

Primele informații disponibile după producerea cutremurului nu indicau victime sau pagube materiale.

Centrul de Avertizare împotriva Tsunamiurilor din Pacific a anunțat că anumite zone de coastă din Vanuatu ar putea fi afectate de valuri periculoase. Potrivit informațiilor transmise inițial, nu a fost identificată o zonă de risc pentru Noua Zeelandă.