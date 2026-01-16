De ce în unele localuri din Cehia berea ajunge să fie mai ieftină decât apa

În Cehia, există situații în care, la aceeași masă, o halbă de bere poate costa mai puțin decât o sticlă de apă. Fenomenul nu este universal și depinde mult de tipul localului, de oraș și de politica de preț, însă apare suficient de des încât să fie remarcat de turiști și discutat.

Cehia este una dintre țările europene asociate cu berea, iar piața locală are o ofertă amplă de mărci și stiluri, de la lager-uri, care sunt produse în volume mari, până la microberării. Pentru localuri, berea la draft are, de regulă, un cost de achiziție avantajos raportat la prețul pe litru, pentru că vine în butoaie, se servește la volum mare și se vinde constant, seară de seară.

Această rotație ridicată scade riscul de marfă blocată și reduce pierderile, ceea ce permite unor patroni să lucreze cu marje mai mici la bere, compensând din alte produse.

Diferența se vede și în prețurile tipice din Praga: pentru o bere de 0,5 litri, multe localuri se încadrează, în mod obișnuit, în intervale de câteva zeci de coroane, adică între 2,20 – 3,20 de euro, cu variații între zonele turistice și cartiere, potrivit yumprague.com.

În multe restaurante și baruri, apa de pe meniu este apă îmbuteliată (plată sau minerală), uneori branduri premium, porții de 0,33–0,75 litri și, frecvent, servită la pahar, cu gheață sau lămâie, în funcție de stilul localului. În aceste condiții, prețul final include nu doar produsul, ci și serviciul, stocarea, pierderile, logistica de aprovizionare și politica de poziționare.

În același timp, discuția despre apa de la robinet rămâne sensibilă. În Cehia au existat relatări despre situații în care apa de la robinet, atunci când este oferită la cerere, poate fi taxată, iar costul ajunge la zeci de coroane în unele localuri, ceea ce o poate face mai scumpă decât berea.

Pentru unele localuri, berea este produsul-vedetă care atrage clienții. Dacă prețul este competitiv, consumatorul rămâne mai mult, comandă mâncare sau alte băuturi, iar nota finală crește.

Apa îmbuteliată, în schimb, este deseori tratată ca un produs cu marjă mare, dintr-un motiv simplu: există cerere constantă, iar clientul o percepe ca fiind necesară, mai ales când nu primește automat apă de la robinet.

În multe localuri cehe, berea este elementul central al ofertei, cu sortimente dedicate, gramaje standard și un flux de servire optimizat. Rezultatul este un produs stabil și ușor de vândut, cu costuri controlate. În această logică, o halbă de bere poate rămâne relativ accesibilă chiar și când alte articole din meniu cresc.

Datele despre evoluția prețurilor arată, totuși, că berea la draft s-a scumpit în ultimii ani. Un exemplu, potrivit praguedaily.news, arată că prețul mediu pentru o bere „twelve-degree” servită la draft a depășit în 2025 pragul 60 CZK, de aproximativ 2,5 euro, la nivelul pieței. Chiar și așa, în unele localuri, apa îmbuteliată sau apa servită la cerere poate depăși acest nivel, în funcție de cantitate și de brand.