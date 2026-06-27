Deși sunt apreciate pentru conținutul ridicat de vitamine și antioxidanți, fructele cumpărate din comerț trebuie curățate cu atenție înainte de a fi savurate. Pe suprafața lor se pot găsi urme de pesticide, praf, bacterii și alte impurități acumulate în timpul cultivării, transportului și depozitării. Afinele, strugurii, merele pot fi spălate cu un amestec de apă cu oțet alb.

Mulți oameni obișnuiesc să clătească afinele rapid sub jet de apă rece și consideră că acest lucru este suficient. Specialiștii atrag însă atenția că o simplă clătire nu îndepărtează întotdeauna toate reziduurile de pe coaja fructelor, mai ales atunci când acestea au fost tratate pentru a rezista mai bine la transport și depozitare.

Apa rece ajută la eliminarea unei părți din murdăria vizibilă și a unor microorganisme aflate la suprafață, însă eficiența sa împotriva anumitor reziduuri de pesticide este limitată. Din acest motiv, multe persoane aleg metode suplimentare de curățare, folosind ingrediente care se găsesc în aproape orice bucătărie.

Două dintre cele mai populare soluții sunt oțetul alb și bicarbonatul de sodiu. Acestea contribuie la o curățare mai temeinică a fructelor și pot reduce cantitatea de impurități rămase pe coajă.

O metodă des utilizată presupune prepararea unei soluții formate dintr-o parte oțet alb și trei părți apă rece. Afinele se pun într-un bol și se lasă la înmuiat între cinci și zece minute.

În acest interval este recomandat să fie amestecate ușor cu mâna pentru ca lichidul să ajungă pe întreaga suprafață a fructelor. După înmuiere, afinele trebuie clătite foarte bine sub apă rece pentru a elimina gustul și mirosul de oțet.

La final, fructele se așază pe un prosop curat de bucătărie și se lasă să se usuce complet înainte de consum sau depozitare.

O altă variantă este utilizarea bicarbonatului de sodiu. Într-un recipient cu apă rece se adaugă aproximativ o lingură de bicarbonat la un litru de apă. Afinele se lasă câteva minute în soluție și se amestecă ușor.

După aceea, trebuie clătite foarte bine pentru a îndepărta orice urmă de bicarbonat. Și în acest caz este important ca fructele să fie uscate complet înainte de a fi depozitate.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este spălarea afinelor imediat după cumpărare și păstrarea lor umede în frigider. Excesul de umiditate favorizează apariția mucegaiului și accelerează degradarea fructelor.

Din acest motiv, specialiștii recomandă ca afinele să fie spălate doar înainte de a fi savurate. Dacă totuși au fost deja curățate, ele trebuie uscate foarte bine și depozitate într-un recipient care permite circulația aerului. În frigider, afinele se păstrează cel mai bine pe rafturile mai reci, unde temperatura rămâne constantă. În condiții bune, acestea pot rezista între o săptămână și două săptămâni.

Pentru depozitare pe termen lung, congelarea rămâne cea mai eficientă soluție. Fructele se așază într-un singur strat pe o tavă și se introduc în congelator. După înghețare, se transferă într-o pungă sau într-un recipient închis ermetic. Astfel, afinele își pot păstra proprietățile timp de până la șase luni.

Metodele de curățare cu oțet sau bicarbonat pot fi folosite și pentru alte fructe consumate frecvent, precum căpșunile, cireșele, strugurii, merele, perele sau prunele. În cazul strugurilor, înmuierea lor câteva minute poate ajuta la îndepărtarea impurităților dintre boabe. Merele și perele pot fi spălate prin frecare ușoară cu mâna, în timpul clătirii, pentru a îndepărta mai eficient reziduurile de pe coajă.

Indiferent de fructul ales, regula rămâne aceeași: spălarea trebuie făcută cu atenție, iar excesul de apă trebuie eliminat înainte de depozitare.