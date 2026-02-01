Căpșunile de culoare violet închis spre negru, la mare căutare deși sunt foarte scumpe

Căpșunile cu nuanțe intense de violet spre negru devin tot mai populare, atrăgând atenția consumatorilor dornici de gusturi inedite și aspect spectaculos. Deși prețul lor poate părea prohibitiv, cererea pentru aceste fructe rare nu dă semne că s-ar diminua, informează odditycentral.com.

Specialiștii în horticultură explică că nu doar culoarea exotică le face atractive, ci și aroma intensă, dulce-acrișoară, mult apreciată de gurmanzi. Aceste fructe nu se găsesc ușor pe piață și sunt cultivate în cantități limitate, ceea ce justifică prețul ridicat.

Piața se adaptează rapid, iar magazinele și piețele de specialitate se întrec să ofere căpșuni violet închis, iar clienții sunt dispuși să plătească mai mult pentru experiența senzorială unică pe care o oferă. Pentru mulți, acest fruct devine mai mult decât o simplă gustare, este un simbol al exclusivității și al rafinamentului culinar.

Așadar, o nouă varietate de căpșuni de culoare violet închis, aproape neagră, a captat atenția Chinei, devenind rapid un fenomen culinar pe rețelele sociale. Denumite „Black Pearl” sau „Perla Neagră”, aceste fructe rare se vând cu prețuri care pot ajunge până la 45 de dolari pe kilogram, semn că exclusivitatea și aspectul spectaculos sunt la mare căutare.

Această situație aduce aminte de impactul căpșunilor White Jewel din Japonia, care au fascinat consumatorii când au fost prezentate pentru prima dată, acum aproape un deceniu.

În același timp, Bijin-Hime, cunoscută și ca „Prințesa Frumoasă”, reprezintă eforturile Japoniei de a crea căpșuni perfecte cu un standard de calitate și estetică greu de egalat.

Dar iată că cum, China intră în atenția iubitorilor de fructe rare cu propria sa inovație. Căpșunile Black Pearl nu impresionează doar prin nuanța lor intensă și aroma bogată, ci și prin modul în care transformă consumul unei simple căpșuni într-o experiență exclusivistă, virală și extrem de dorită pe platformele digitale.

Supranumite „Hermes-ul căpșunilor” datorită costului lor ridicat în comparație cu majoritatea soiurilor comune de căpșuni , se spune că aceste fructe violet închis sunt și mult mai dulci decât majoritatea celorlalte soiuri. Însă prețul lor ridicat (aproximativ 45 de dolari pe kilogram) este dictat și de faptul că sunt o raritate.

Cultivatorii de căpșuni din Hangzhou și Qingdao susțin că căpșunile Black Pearl sunt mai dificil de cultivat și au un randament mult mai mic decât căpșunile clasice.

Așadar, căpșunile Black Pearl sunt la mare căutare în China, iar cererea pentru ele a crescut vertiginos. Însă, în ciuda prețului ridicat (până la 6 dolari pe fruct), mulți cultivatori de căpșuni sunt reticenți să se alăture trendului căpșunilor negre, susținând că dificultatea cultivării ar putea să nu justifice beneficiile economice.