Regula pe care o încalcă tinerii din Generația Z. De ce salariul nu mai este un subiect tabu

Generația Z discută tot mai deschis despre salarii și finanțe personale, inclusiv pe rețelele sociale, unde publică bugete, obiective financiare și cheltuieli. Fenomenul, analizat de un editor al Wall Street Journal, apare într-o perioadă marcată de costuri ridicate ale vieții și incertitudine pe piața muncii.

Discuțiile despre bani, considerate mult timp un subiect sensibil, sunt tot mai prezente în mediul online în rândul tinerilor din Generația Z. Salariile, limitele de cheltuieli și modul în care își gestionează bugetul au devenit teme abordate public, în special pe platformele de socializare.

Mary Julia Koch, editor asociat pentru Free Expression la The Wall Street Journal, a discutat despre acest fenomen explicând că tendința cunoscută drept bugetare excesivă îi determină pe tot mai mulți tineri să vorbească deschis despre ceea ce își permit și ceea ce nu își permit din punct de vedere financiar.

Acest obicei presupune publicarea bugetelor personale, a obiectivelor financiare sau explicarea motivelor pentru care sunt refuzate anumite cheltuieli sau ieșiri costisitoare. Tendința apare într-un context în care mulți tineri se confruntă cu un cost ridicat al vieții, cu incertitudine pe piața muncii și cu presiunea de a lua decizii financiare responsabile.

„Cred că generația mea este mai deschisă în legătură cu orice. Adică, am crescut postând online despre relații, prietenii, viața de facultate. Are sens ca aceasta să fie, într-un fel, următoarea frontieră în care oamenii își documentează bugetele și viața financiară”, a declarat Koch.

Koch a afirmat că simplul fapt că oamenii discută mai des despre bani nu înseamnă automat că vor lua decizii financiare mai bune. Totuși, aceasta consideră că o mai bună conștientizare a modului în care sunt administrate finanțele personale îi poate ajuta pe tineri să își gestioneze mai eficient resursele, mai ales în condițiile în care educația financiară este limitată în multe școli.

„Cred că cel puțin pornește conversația”, a spus Koch. „O anumită conștientizare este o evoluție pozitivă, mai ales într-o economie care pare foarte incertă, în condițiile în care tinerii intră pe o piață a muncii ce ar putea fi dată peste cap de perspectiva inteligenței artificiale.”

Potrivit editorului Wall Street Journal, conversațiile despre salarii ar putea reprezenta următorul subiect care își pierde caracterul tabu, pe măsură ce mediul online schimbă modul în care sunt privite finanțele personale.

„Nu se vorbește despre politică sau despre bani la masă. Așa că vom vedea dacă acest lucru începe să se schimbe”, a concluzionat Koch.