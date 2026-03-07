Situație tensionată și în Cuba. Țara a devenit scena unor proteste spontane, provocate de criza energetică

Mai multe zone din Cuba au fost scena unor proteste spontane în noaptea de vineri, în contextul unei crize energetice severe care a provocat pene de curent de lungă durată, potrivit publicației Ciber Cuba.

Manifestările, caracterizate prin lovirea oalelor și tigăilor de către locuitori, au fost raportate în special în capitala Havana și în municipiul Jagüey Grande din provincia Matanzas.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale arată persoane care protestează din locuințele lor sau în stradă, în timp ce cartiere întregi rămân în întuneric din cauza întreruperilor de electricitate.

În unele dintre înregistrări pot fi auzite strigăte precum „libertate” și alte mesaje de nemulțumire față de situația actuală.

Primele informații despre proteste au fost relatate de jurnalistul Mario Pentón, care a indicat că în Jagüey Grande au avut loc manifestații după mai multe zile fără electricitate. Potrivit acestuia, veridicitatea informațiilor a fost verificată printr-un apel video cu locuitori ai municipiului.

În paralel, mai multe pagini și utilizatori de pe rețelele sociale au semnalat proteste similare în diferite cartiere din Havana. Printre zonele menționate se numără cartierul Jesús María din municipiul Habana Vieja, unde locuitorii ar fi ieșit în stradă în timpul întreruperilor de curent.

În videoclipurile publicate online se aud persoane care lovesc oale și tigăi, în timp ce în fundal se aud sloganuri precum „libertate”, scandate de participanți.

Protestele au avut loc la doar câteva zile după o avarie majoră a sistemului energetic al țării. Miercuri, sistemul electroenergetic național al Cubei a suferit o prăbușire aproape totală, ceea ce a lăsat o mare parte din teritoriu fără energie electrică.

Potrivit informațiilor disponibile, declanșatorul crizei a fost deconectarea unei unități importante de producere a energiei – centrala termoelectrică Antonio Guiteras, considerată cea mai mare din țară. Incidentul a provocat o reacție în lanț care a destabilizat rețeaua electrică națională și a dus la o pană de curent extinsă.

Deși autoritățile au început ulterior procesul de restabilire a serviciului, sistemul continuă să funcționeze cu un deficit semnificativ de energie.

În ultimele zile, deficitul de producție a fost estimat la aproape sau chiar peste 2.000 de megawați. În aceste condiții, autoritățile au fost nevoite să aplice întreruperi programate ale electricității în numeroase regiuni.

În mai multe provincii, penele de curent pot depăși 20 de ore pe zi, iar în unele zone întreruperile se întind pe parcursul mai multor zile, potrivit rapoartelor oficiale și mărturiilor locuitorilor.

🚨| ÚLTIMA HORA: Los cubanos continúan las protestas masivas en Marianao, La Habana, luego de varios días sin servicio de electricidad.🇨🇺¡El régimen comunista de Cuba va a CAER pronto con la ayuda del presidente Trump! pic.twitter.com/sXoWuO1vUI — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) March 7, 2026

Situația afectează nu doar locuințele, ci și alte servicii esențiale, precum alimentarea cu apă, transportul și conservarea alimentelor.

Criza energetică din Cuba este rezultatul mai multor factori structurali. Printre aceștia se numără defecțiunile frecvente ale centralelor termoelectrice vechi, lipsa lucrărilor de mentenanță și deficitul de combustibil necesar funcționării unităților de producție.

În ultimul an, importurile de petrol către Cuba au scăzut semnificativ, ceea ce limitează capacitatea sistemului energetic de a acoperi cererea națională.

În același timp, contextul geopolitic a adus presiuni suplimentare asupra aprovizionării cu combustibil.

🚨 SE PUDRIÓ TODO EN CUBA🇨🇺 El pueblo sale a las calles a protestar porque el 70% del país está sin luz y piden que Trump invada la isla. El régimen tiene los días contado. pic.twitter.com/u75RbFDXdb — Mati Smith🇦🇷 (@Trumperizar) March 7, 2026

Pe 29 ianuarie 2026, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat un ordin executiv prin care guvernul cubanez este declarat „o amenințare neobișnuită și extraordinară la adresa securității naționale a Statelor Unite”, măsură care permite aplicarea unor sancțiuni economice ce pot restricționa livrările de petrol către insulă.

În acest context, unii activiști și membri ai comunității cubaneze din exil au îndemnat populația din Cuba să organizeze proteste pentru a exercita presiuni în vederea unor schimbări politice sau reforme.

În ultimii ani, manifestații legate de penele de curent, lipsa alimentelor și deteriorarea condițiilor de trai au fost raportate periodic în diferite zone ale țării.

Până în prezent, autoritățile cubaneze nu au făcut declarații publice cu privire la protestele cu lovituri în oale raportate în mai multe zone ale țării în noaptea de vineri.