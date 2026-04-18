Cuba a creat un statut special de migrație pentru investitorii străini

Cuba a creat un statut migratoriu special pentru cetățenii săi din străinătate care vor să investească pe insulă, într-un moment în care autoritățile încearcă să atragă valută și să deschidă mai mult economia către sectorul privat. Potrivit Le Monde, măsura a fost anunțată vineri, 17 aprilie, la o lună după ce guvernul de la Havana a transmis că permite investiții din partea diasporei, pe fondul unei crize economice adânci accentuate de blocajul petrolier impus de Statele Unite în ianuarie.

Potrivit noilor reguli, cetățenii cubanezi care trăiesc în afara țării, precum și copiii acestora, în special cei din comunitatea emigrată în Statele Unite, vor putea investi în Cuba și vor putea deține companii în mai multe sectoare, inclusiv în agricultură și în domeniul bancar.

Noul decret, aprobat joi de Consiliul de Stat, introduce statutul migratoriu de „investiții și afaceri”, destinat „cetățenilor cubanezi rezidenți în străinătate care solicită acest lucru și participă la modelul economic cubanez”.

Anunțul este făcut într-un moment dificil pentru economia cubaneză. Insula, care are 9,6 milioane de locuitori și se află sub embargo economic american din 1962, traversează o criză profundă, agravată în ultimele luni de restricțiile energetice impuse de Washington.

Din ianuarie, Statele Unite au oprit transporturile de petrol din Venezuela către Cuba și au amenințat cu represalii orice stat care ar încerca să livreze combustibil Havanei. Acest blocaj petrolier afectează aproape toate sectoarele economiei cubaneze și a forțat autoritățile să caute soluții rapide pentru atragerea de capital și pentru menținerea activităților economice.

În acest context, guvernul comunist a accelerat măsurile de deschidere a economiei, încercând să ofere un rol mai mare inițiativei private și investițiilor din afara țării.

Noua facilitate pentru diaspora se înscrie într-un proces mai amplu de schimbare economică. În februarie, autoritățile au pus capăt monopolului statului asupra importului de combustibil, permițând companiilor private să facă importuri directe.

În martie, guvernul a permis și constituirea de societăți mixte între entități publice și întreprinderi private, într-un nou pas spre flexibilizarea economiei.

Tot în această direcție se înscrie și autorizarea întreprinderilor mici și mijlocii private, cunoscute sub numele de Mipymes, care au fost permise din 2021, după ce fuseseră interzise mai bine de cinci decenii. De atunci, aceste companii au început să ocupe un loc tot mai important în economia cubaneză.

Până în urmă cu doar câțiva ani, aproape 80% din economia Cubei depindea de companiile de stat, în cadrul unui sistem centralizat și planificat. Acum, sub presiunea crizei și a lipsei de resurse, Havana încearcă să atragă valută din diaspora și să lărgească spațiul de acțiune al sectorului privat.