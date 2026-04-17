Nicușor Dan scoate la iveală detalii despre modul în care România s-a implicat în alegerile parlamentare din Republica Moldova

Republica Moldova. România a jucat un rol-cheie în protejarea alegerilor din Republica Moldova, intervenind decisiv pe frontul cibernetic pentru a apăra infrastructura electorală de atacuri și tentative de destabilizare. Declarația aparține președintelui Nicușor Dan, care a subliniat că sprijinul oferit de București a fost strict tehnic, dar esențial într-un context marcat de presiuni externe și război informațional.

Președintele Nicușor Dan afirmă că serviciile de informații din România au avut un rol esențial în protejarea procesului electoral, într-un context marcat de atacuri informatice și tentative de influență atribuite Rusia. Șeful statului român a declarat, într-un interviu acordat Europa FM, că implicarea structurilor românești a fost una crucială, dar strict tehnică.

„Pe zona cibernetică, au avut un sprijin decisiv în alegerile din Republica Moldova, pe zona cibernetică, repet, nu prin vreo influență în partea electorală”, a subliniat Nicușor Dan.

Afirmația vine în contextul în care scrutinul de peste Prut a fost considerat unul dintre cele mai expuse la riscuri de interferență externă din ultimii ani.

România a oferit suport tehnic esențial autorităților de la Chișinău prin intermediul Directoratul Național de Securitate Cibernetică, contribuind la securizarea sistemelor informatice critice.

Sprijinul a vizat protejarea infrastructurii electorale și a platformelor guvernamentale în fața unor atacuri cibernetice de amploare, dar și asigurarea integrității votului în diasporă, un element-cheie în rezultatul final al alegerilor.

În paralel, Bucureștiul a susținut operaționalizarea Centrului pentru Comunicare Strategică de la Chișinău, oferind expertiză și instruire pentru identificarea rapidă a campaniilor de dezinformare.

Experții români au fost implicați și în cadrul Misiunea de Parteneriat a UE, unde au contribuit la întărirea capacității instituțiilor moldovenești de a face față amenințărilor hibride.

Aceste eforturi au vizat nu doar prevenirea atacurilor, ci și creșterea rezilienței administrative și a capacității de reacție în fața tentativelor de destabilizare.

Potrivit autorităților, principalele instrumente utilizate de Rusia pentru a influența alegerile au inclus campanii masive de dezinformare pe platforme precum Telegram și TikTok, folosirea influencerilor și a rețelelor externe pentru amplificare, dar și atacuri cibernetice coordonate.

Aceste acțiuni au vizat atât alegătorii din țară, cât și diaspora, combinând propaganda online cu acțiuni offline, de la organizarea de proteste până la stimulente financiare pentru influențarea votului.

Autoritățile de la Chișinău au semnalat utilizarea grupurilor închise, a conturilor automate și a rețelelor de propagandă greu de detectat, ceea ce a complicat semnificativ intervențiile instituționale.

„Kremlinul vrea să controleze Republica Moldova pentru a o folosi drept de bază într-un război hibrid împotriva Uniunii Europene și pentru a destabiliza spatele frontului din Ucraina”, declara, în iulie 2025, președinta Maia Sandu.

În pofida presiunilor și tentativelor de interferență, alegerile parlamentare din septembrie 2025 au fost câștigate de Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiune proeuropeană care a obținut 55 de mandate în Parlament.

Rezultatul a asigurat o nouă majoritate parlamentară și a confirmat direcția proeuropeană a Republicii Moldova, în ciuda unui context regional tensionat și a unui război informațional intens.