Secretara de stat a Ministerului Energiei din Republica Moldova, Carolina Novac, a anunțat că a donat integral ultima remunerație primită pentru activitatea sa în Consiliul de Observatori al Moldovagaz, potrivit publicației Unimedia.

Banii au fost transferați către ONG-ul „Comunitate, Copil și Familie” și urmează să contribuie la cumpărarea unei locuințe pentru o mamă care crește opt copii. Anunțul a fost făcut miercuri, 15 iulie, în contextul discuțiilor publice privind veniturile oficialei.

Carolina Novac a declarat că donația a fost făcută în urmă cu aproximativ două săptămâni și reprezintă întreaga sa ultimă remunerație încasată pentru activitatea desfășurată în cadrul Consiliului de Observatori al Moldovagaz.

„Cred că două săptămâni în urmă am realizat o donație, cu tot cuantumul întreg al ultimei remunerații primite, către ONG-ul «Comunitate, Copil și Familie». Toată remunerația va fi utilizată pentru achiziția unei case pentru o mamă cu opt copii”, a declarat Carolina Novac, într-o înregistrare video citată de presa din Republica Moldova.

Oficiala nu a precizat, în declarația citată, valoarea exactă a ultimei remunerații donate.

Anunțul vine după apariția unor informații privind veniturile declarate de Carolina Novac pentru anul 2025. Potrivit datelor din declarația de avere și interese personale citate de presa de la Chișinău, oficiala a raportat venituri de peste 3 milioane de lei moldovenești.

Cea mai mare parte a sumelor declarate provine din activitatea sa în Consiliul de Observatori al SA „Moldovagaz”. Presa moldoveană a relatat că Novac a încasat peste 2,2 milioane de lei moldovenești din această activitate.

În declarația de avere apar și venituri din funcția de secretar de stat, obligațiuni de stat și dobânzi bancare, precum și economii păstrate în conturi și depozite din Republica Moldova și Belgia.

Secretara de stat a comentat și informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar avea legături de rudenie cu fostul premier Dorin Recean.

„Niște aberații. Aș dori ca activitatea mea să fie judecată din prisma rezultatelor de la Ministerul Energiei și nu prin prisma unor zvonuri aruncate pe Telegram”, a declarat Novac.

Carolina Novac ocupă funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei din martie 2023, iar în 2024 a fost numită vicepreședintă a Consiliului de Observatori al Moldovagaz.

Donația anunțată de oficială intervine în contextul dezbaterilor publice din Republica Moldova privind nivelul remunerațiilor încasate de reprezentanți ai statului în structurile de conducere și supraveghere ale unor companii.