Un donator misterios din Japonia a salvat sistemul de apă cu lingouri de aur

Autoritățile din Osaka au anunțat primirea unei donații excepționale care va contribui la modernizarea sistemului de alimentare cu apă al orașului, un sistem aflat de mult timp învechit, potrivit BBC. Donația constă în 21 de kilograme de lingouri de aur, evaluate la aproximativ 560 de milioane de yeni, echivalentul a 3,6 milioane de dolari.

Primarul orașului, Hideyuki Yokoyama, a declarat joi, într-o conferință de presă, că lingourile au fost oferite în noiembrie anul trecut de un donator anonim. „Nu am cuvinte pentru a exprima recunoștința noastră”, a spus Yokoyama, descriind gestul drept „uluitor”. Potrivit acestuia, donatorul misterios mai contribuise anterior cu 500.000 de yeni în numerar pentru serviciile municipale de apă.

Cu o populație de aproape trei milioane de locuitori, Osaka este al treilea oraș ca mărime din Japonia și un important centru economic în regiunea Kansai. În ciuda statutului său, orașul se confruntă cu probleme serioase legate de infrastructura veche de apă și canalizare.

Biroul municipal de alimentare cu apă a raportat că în anul fiscal 2024 s-au înregistrat peste 90 de incidente în care conductele au cedat, provocând scurgeri sub străzile orașului.

„Remedierea rețelelor de apă vechi necesită investiții semnificative, iar această donație vine exact la momentul potrivit”, a explicat primarul. Biroul municipal a precizat, într-un comunicat, că aurul va fi folosit pentru repararea și înlocuirea conductelor deteriorate, dar și pentru alte proiecte prioritare legate de siguranța apei potabile.

Problemele cu infrastructura de apă nu sunt însă un caz izolat în Japonia. Potrivit presei locale, peste 20% din conductele de apă din țară au depășit durata de viață legală de 40 de ani, iar gropile și incidentele cauzate de fisuri sau spargeri de conducte sunt tot mai frecvente.

Anul trecut, un accident tragic în prefectura Saitama a arătat consecințele acestor deficiențe: o groapă uriașă provocată de o conductă de canalizare spartă a înghițit cabina unui camion, provocând moartea șoferului.

Această situație a determinat autoritățile japoneze să intensifice eforturile de înlocuire a conductelor corodate la nivel național, însă lipsa fondurilor a încetinit considerabil ritmul lucrărilor.