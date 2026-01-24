Apa din dozatoarele comerciale, pericol pentru sănătate. Ce spun specialiștii

Distribuitoarele de apă din spațiile comerciale, considerate de mulți consumatori o opțiune mai sigură decât apa de la robinet, pot deveni focare de contaminare microbiană dacă nu sunt igienizate corespunzător. Un studiu realizat de o echipă de la Universitatea Loma Linda, din Statele Unite avertizează că, în anumite condiții de utilizare și mentenanță, apa furnizată de aceste sisteme poate depăși nivelul de contaminare al apei din rețeaua publică, ridicând semne de întrebare privind siguranța lor reală.

Cercetarea a fost realizată de o echipă de la Universitatea Loma Linda, din Statele Unite, care a analizat datele din 70 de studii publicate la nivel internațional. Analiza a vizat calitatea microbiologică a apei provenite din dozatoare comerciale, urmărind apariția și persistența bacteriilor în raport cu practicile de curățare și întreținere.

Potrivit autorilor, numeroase studii au raportat creșteri bacteriene în dozatoarele comerciale și în instalațiile pentru băuturi carbogazoase din restaurante la doar câteva zile după dezinfectare. Reapariția rapidă a contaminării a fost observată mult mai devreme decât se anticipase anterior, sugerând că procedurile standard de igienizare sunt adesea insuficiente.

Concluziile analizei arată că elementele interne ale sistemelor și gurile de distribuție ar trebui dezinfectate la fiecare două până la patru săptămâni, iar în cazul dozatoarelor utilizate intens, săptămânal. Cercetătorii indică drept factor important eliminarea clorului rezidual din apa de la robinet prin filtrare, proces care poate favoriza dezvoltarea bacteriilor dacă sistemele nu sunt curățate și filtrele nu sunt schimbate regulat.

Studiul subliniază că automatele comerciale de apă sunt concepute pentru a îmbunătăți calitatea apei prin filtrare, însă eficiența acestora depinde de întreținerea corespunzătoare, igienizare, respectarea programelor de înlocuire a filtrelor și controlul biofilmului. În lipsa acestor măsuri, dozatoarele pot permite reînmulțirea microorganismelor, ducând la niveluri de contaminare comparabile sau chiar mai mari decât cele din apa de la robinet.

Ideea studiului a pornit de la raportări sporadice de contaminare apărute în spații comerciale, care au generat îngrijorări legate de sănătatea publică. Cercetătorii arată că, în unele comunități deservite de rețele de apă cu probleme de calitate, locuitorii aleg apa de la automatele comerciale, considerând-o o opțiune mai sigură.

Autorii precizează că aceasta este prima analiză amplă care reunește date din întreaga lume privind contaminarea microbiană a dozatoarelor comerciale de apă. În ansamblu, datele sugerează că utilizarea acestor sisteme poate ridica probleme de sănătate publică, impunând o atenție sporită, întreținere constantă și studii suplimentare pentru a garanta siguranța apei furnizate.