Actualitate

Incendiul la o școală din județul Teleorman

Comentează știrea
Incendiul la o școală din județul TeleormanSursă foto: ISU Teleorman
Din cuprinsul articolului

Un incendiu a izbucnit marți dimineața la o școală din satul Prunaru, comuna Bujoreni, județul Teleorman. Acoperișul unității de învățământ a fost cuprins de flăcări, iar toți cei aflați în clădire au fost evacuați în siguranță, potrivit ISU Teleorman. Pompierii au intervennit cu două autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare la înălțime, o ambulanță SMURD și o autospecială pentru transportul personalului și al victimelor multiple (ATPVM).

Acoperișul unei școli din Teleorman a fost cuprins de flăcări

Până la sosirea echipelor de intervenție, elevii și profesorii au reușit să se autoevacueze în siguranță. În total, 28 de copii și trei cadre didactice au părăsit clădirea fără incidente, respectând procedurile de urgență prevăzute de școală.

Profesorii au evacuat și ghiozdanele și obiectele personale ale elevilor, pentru ca aceștia să poată pleca acasă.

Incendiul a fost provocat de un coș de fum defect

Incendiul a fost provocat la astereala unui coș de fum defect. Flăcările s-au extins până la nivelul acoperișului. Pompierii au decopertat în jurul coșului, pentru a se asigura că nu există și alte focare ascunse.

Adrian Mutu, acuzat că a pus stăpânire pe un teren de sport al statului
Adrian Mutu, acuzat că a pus stăpânire pe un teren de sport al statului
Valentin Ceaușescu a cerut ajutor de la stat pentru a se putea trata
Valentin Ceaușescu a cerut ajutor de la stat pentru a se putea trata
pompieri

pompieri / sursa foto: dreamstime.com

Pompierii au intervenit cu două autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare la înălțime, o ambulanță SMURD și o autospecială pentru transportul personalului și al victimelor multiple.

Un incendiu a izbucnit marți după-amiază la Șantierul Constanța

Un incendiu a izbucnit marți după-amiază la Șantierul Naval Constanța, afectând puntea superioară a unei nave aflate în reparație pe doc, transmit reprezentanții ISU Dobrogea. La fața locului intervin mai multe echipaje de pompieri, inclusiv Detașamentul Port cu două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD B2.

Sala mașini a navei a fost inundată cu fum, ca urmare a unei deflagrații produse la cazan. Nava se afla în proces de reparație, iar zona cea mai afectată este puntea superioară. Cauza probabilă a incendiului va fi stabilită de specialiști după finalizarea intervenției.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:29 - Adrian Mutu, acuzat că a pus stăpânire pe un teren de sport al statului
15:21 - Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu, depus la capelă: Nu poate fi înmormântată ca un câine
15:16 - Incendiul la o școală din județul Teleorman
15:03 - Valentin Ceaușescu a cerut ajutor de la stat pentru a se putea trata
15:02 - Hegseth i-a convocat pe toți generalii SUA fără să spună clar de ce. Scenariile au explodat
14:58 - Victor Ciutacu despre Bolojan: Omul e ca tractorul în vie

HAI România!

Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău
Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău
Hocus-pocus chișinăus! Hai LIVE cu Turcescu
Hocus-pocus chișinăus! Hai LIVE cu Turcescu
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului

Proiecte speciale