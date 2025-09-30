Incendiul la o școală din județul Teleorman

Un incendiu a izbucnit marți dimineața la o școală din satul Prunaru, comuna Bujoreni, județul Teleorman. Acoperișul unității de învățământ a fost cuprins de flăcări, iar toți cei aflați în clădire au fost evacuați în siguranță, potrivit ISU Teleorman. Pompierii au intervennit cu două autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare la înălțime, o ambulanță SMURD și o autospecială pentru transportul personalului și al victimelor multiple (ATPVM).

Până la sosirea echipelor de intervenție, elevii și profesorii au reușit să se autoevacueze în siguranță. În total, 28 de copii și trei cadre didactice au părăsit clădirea fără incidente, respectând procedurile de urgență prevăzute de școală.

Profesorii au evacuat și ghiozdanele și obiectele personale ale elevilor, pentru ca aceștia să poată pleca acasă.

Incendiul a fost provocat la astereala unui coș de fum defect. Flăcările s-au extins până la nivelul acoperișului. Pompierii au decopertat în jurul coșului, pentru a se asigura că nu există și alte focare ascunse.

Un incendiu a izbucnit marți după-amiază la Șantierul Naval Constanța, afectând puntea superioară a unei nave aflate în reparație pe doc, transmit reprezentanții ISU Dobrogea. La fața locului intervin mai multe echipaje de pompieri, inclusiv Detașamentul Port cu două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD B2.

Sala mașini a navei a fost inundată cu fum, ca urmare a unei deflagrații produse la cazan. Nava se afla în proces de reparație, iar zona cea mai afectată este puntea superioară. Cauza probabilă a incendiului va fi stabilită de specialiști după finalizarea intervenției.