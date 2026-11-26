Președintele României, Nicușor Dan, va participa joi, 26 noiembrie, la reuniunea extraordinară a Consiliului European, organizată la Bruxelles. Șeful statului are programate și alte întâlniri la nivel european, printre care reuniunea grupului „Prietenii Coeziunii”, pe care o va prezida împreună cu Giorgia Meloni, președinta Consiliului de Miniștri al Italiei, potrivit Administrației Prezidențiale.

Prima întâlnire de pe agenda președintelui este programată la ora 10:15, în Clădirea Europa din Bruxelles, Belgia. Nicușor Dan va lua parte la reuniunea grupului „Prietenii Coeziunii”, pe care o va prezida alături de Giorgia Meloni.

De la ora 11:00, președintele României va participa la reuniunea extraordinară a Consiliului European. Programul său include și prezența la Euro Summit, organizat în format incluziv.

Tot joi, Nicușor Dan va participa la reuniunea Consiliului European cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, precum și la un dejun de lucru la care vor lua parte reprezentanții celor 27 de state membre ale Uniunii Europene.

Premierul Armeniei vine în România. Nikol Pashinyan se întâlnește cu Nicușor Dan și Luca Niculescu

Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pashinyan, efectuează marți o vizită oficială în România, având programate întrevederi cu președintele Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu. Discuțiile vor viza relațiile dintre cele două state, cooperarea regională și apropierea Armeniei de Uniunea Europeană, potrivit informațiilor transmise de Administrația Prezidențială.

În prima parte a zilei, Nikol Pashinyan va fi primit de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Pe agenda discuțiilor se află „relația bilaterală solidă și prietenia strânsă dintre România și Republica Armenia, bazate pe respect reciproc, valori comune și legături istorice profunde, cooperarea regională, precum și sprijinul țării noastre pentru apropierea Armeniei de Uniunea Europeană”.

Vizita are o semnificație aparte pentru relațiile dintre cele două țări, fiind prima deplasare în România a unui prim-ministru armean după anul 2011.

Ulterior, șeful Guvernului de la Erevan va merge la Palatul Victoria, unde va avea o întrevedere cu prim-ministrul Luca Niculescu. Întâlnirea va fi urmată de declarații de presă comune.

Tot în acest an, pe 17 decembrie, România și Republica Armenia marchează 35 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice.