O eventuală guvernare AUR în România ar avea consecințe asupra relației cu Republica Moldova, avertizează Maia Sandu. În contextul ceizei politice de la București, președinta Republicii Moldova a analizat scenariu în care au formațiunea condusă de George Simion ar ajunge la putere

Întrebată dacă relația dintre cele două puteri va fi afectată în tr-un astfel de scenariu, șefa statului a oferit un răspuns ferm:

„O venire a AUR la putere, cu siguranță”, a spus președinta Republicii Moldova.

Maia Sandu a explicat că declarațiile sale se bazează pe pozițiile exprimate în repetate rânduri de reprezentanții AUR cu privire la sprijinul acordat Republicii Moldova.

„I-am auzit de nenumărate ori spunând că Republica Moldova nu trebuie susținută și nu cred că am avea mare ajutor nici în procesul de integrare europeană”, a declarat Maia Sandu.

În opinia sa, o asemenea schimbare politică la București ar putea reduce capacitatea României de a sprijini Republica Moldova pe plan european.

„Nu cred că am avea mare ajutor nici în procesul de integrare europeană. Nu cred că AUR la putere în România ar avea autoritatea în Uniunea Europeană să ne susțină, chiar dacă ar vrea să ne susțină”, a spus președinta de la Chișinău.

Îngrijorări și în privința proiectelor comune

Maia Sandu a fost întrebată și dacă actuala criză politică din România ar putea influența proiectele dezvoltate împreună de cele două state. Președinta Republicii Moldova și-a exprimat speranța că acestea vor continua, chiar dacă unele dintre ele ar putea înregistra întârzieri.

„Sperăm să nu afecteze. Sperăm să putem să continuăm proiectele importante pe care le-am inițiat. Dar, bineînțeles, anumite lucruri nu se vor întâmpla suficient de repede”, a declarat Maia Sandu.

Ca exemplu, aceasta a menționat Autostrada Unirii, unul dintre proiectele strategice de infrastructură dintre România și Republica Moldova.

„Sper că banii din programul SAFE, care trebuia să ajungă pentru această autostradă, vor fi în siguranță, vor fi debursați și implementați la timp”, a mai spus Maia Sandu.

Deși reprezentanții AUR declară că susțin unirea României cu Republica Moldova, relațiile formațiunii cu actuala conducere de la Chișinău sunt tensionate.

Liderul AUR, George Simion, are interdicție de intrare în Republica Moldova până în 2028, iar reprezentanții partidului au criticat în repetate rânduri administrația condusă de Maia Sandu, acuzând-o că nu sprijină suficient proiectul unirii.

În ultimii ani, AUR a colaborat cu partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc. Colaborarea dintre cele două formațiuni a fost oficializată după alegerile parlamentare din Republica Moldova din 2025, prin semnarea unui protocol la București.

La scrutinul din 28 septembrie 2025, „Democrația Acasă” a obținut 5,62% din voturi și șase mandate în Parlamentul Republicii Moldova, potrivit rezultatelor validate de Comisia Electorală Centrală.

Ulterior, formațiunea a fost sancționată de Comisia Electorală Centrală pentru nereguli privind finanțarea și desfășurarea campaniei electorale, inclusiv pentru neraportarea unor cheltuieli de publicitate online și promovarea intensă pe TikTok. Decizia a fost menținută de Curtea Supremă de Justiție, iar partidul a rămas fără finanțare de la bugetul de stat pentru o perioadă de 12 luni.