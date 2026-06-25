Republica Moldova face pași decisivi pentru alinierea infrastructurii sale de transport la standardele occidentale, accelerând integrarea în rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T). Conectarea feroviară cu Europa trece într-o nouă etapă de dezvoltare prin demararea proiectului tehnic pentru prima linie de cale ferată electrificată cu ecartament european, o inițiativă menită să transforme complet conexiunile logistice și de pasageri ale țării, anunță timpul.md.

Planul de modernizare a sectorului de transport a primit undă verde în cadrul unor discuții la nivel înalt desfășurate în Belgia. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a anunțat că fondurile necesare elaborării documentației tehnice au fost deja securizate în urma unei întrevederi oficiale cu Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere.

Potrivit calendarului stabilit de autorități, documentul strategic care va fundamenta execuția lucrărilor urmează să fie finalizat pe parcursul următoarelor 18 luni, deschizând calea pentru implementarea propriu-zisă a proiectului.

„În 18 luni, la finalul lui 2027, vom avea acest studiu de fezabilitate, ceea ce ne va permite să lansăm licitațiile pentru execuția lucrărilor începând cu anul 2028”, a declarat Vladimir Bolea la emisiunea „În Context” de la Moldova 1.

Noua magistrală feroviară nu va reprezenta doar o simplă adaptare a liniilor existente, ci o construcție integral nouă. Proiectul vizează sectorul Ungheni–Chișinău–Revaca și va fi realizat de la zero, respectând cele mai riguroase criterii tehnologice aplicate în Uniunea Europeană. Tronsonul va beneficia de electrificare completă, eliminând dependența de tehnologiile vechi și poluante.

Infrastructura modernizată va permite o mobilitate net superioară atât pentru transportul de mărfuri, cât și pentru cel de pasageri, oferind condiții optime de siguranță și rapiditate.

„Va fi un drum feroviar european, electrificat și proiectat conform standardelor rețelei TEN-T”, a explicat ministrul. Oficialul a mai menționat că specificațiile tehnice vor asigura posibilitatea ca trenurile să ruleze cu viteze de până la 160 km/h, oferind o alternativă reală și ecologică la transportul rutier.

Strategia executivului de la Chișinău include o componentă esențială de intermodalitate, prin integrarea nodurilor majore de transport. Astfel, Aeroportul Internațional Chișinău va fi legat direct de viitoarea linie cu ecartament european. În prezent, echipele de specialiști lucrează deja la proiectarea unei stații feroviare dedicate pasagerilor aerieni, în timp ce oficialii guvernamentali negociază cu structurile financiare europene atragerea fondurilor necesare acestei extinderi.

Această măsură coincide cu un plan amplu de dezvoltare a porții aeriene a țării. În această toamnă, după finalizarea licitațiilor publice și a procedurilor de achiziție, vor demara lucrările de extindere a terminalului actual cu aproximativ 5.000 de metri pătrați. Investiția are ca scop fluidizarea fluxurilor de călători și adaptarea capacității aeroportuare la ritmul accelerat de creștere a traficului din ultimii ani.

Baza juridică și financiară a acestui proiect de mare anvergură a fost consolidată recent la Bruxelles. Republica Moldova, alături de Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții, au parafat o scrisoare de intenție ce vizează realizarea studiului pentru ruta extinsă Ungheni–Chișinău–Revaca–Aeroport.

Inclusă ca prioritate în Planul de creștere economică dedicat Republicii Moldova, această modernizare radicală a sistemului de transport este estimată să mobilizeze un capital total de până la două miliarde de euro, reprezentând un pilon central în eforturile de racordare deplină a țării la spațiul economic și logistic european.