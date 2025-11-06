HAI România!

Europa mea. Între geniu, confort și ridicol

Există o imagine a Estului care nu s-a schimbat niciodată: aceea a unei lumi ce oscilează între geniu și ridicol, între profunzime și platitudine. Witold Gombrowicz - un uriaș intelectual polonez, o descria în jurnalul său cu luciditate, vorbind despre Polonia și cartea celebră a conaționalului său Ceslav Miłosz, ca despre ”un anume fel ” de Est care trăiește sub blestemul contrastelor și al imitației, un spațiu unde ”tertium non datur”: ori o profunzime tragică, ori o banalitate fără margini.

Aceeași imagine se potrivește, la o distanță de jumătate de secol, României europene de azi.

HAI România!

Un medic la 4.000 de oameni în rural. Radiografia sistemului stomatologic din România
Marea resetare a început. Hai LIVE cu Turcescu
Un comunist, primar la New York. Hai LIVE cu Turcescu
