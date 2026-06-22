Belgia traversează momente extrem de dificile la Cupa Mondială din 2026, iar ecourile din presa de acasă sunt de o duritate fără precedent. Jurnaliștii belgieni nu au menajat deloc reprezentativa numită cândva mândria Europei, după rezultatul de egalitate înregistrat la Los Angeles în fața selecționatei din Iran. Partida, încheiată cu un scor alb, a lăsat un gust amar fanilor și a declanșat un val de critici severe, conform AFP.

Atât jucătorii din linia ofensivă, cât și tehnicianul Rudi Garcia au intrat în colimatorul analiștilor sportivi. Nemulțumirile sunt generale și unesc ambele regiuni ale țării, comentariile negative venind în egală măsură din Flandra și din zona francofonă.

Presa de limbă olandeză a deschis edițiile de luni cu titluri extrem de dure la adresa fotbaliștilor. Jurnaliștii au punctat faptul că, după un prim rezultat de egalitate înregistrat în fața Egiptului, echipa a oferit o nouă prestație extrem de modestă în fața unui adversar care părea ușor de depășit pe foaie.

Pentru a ilustra declinul vizibil al echipei, o importantă publicație flamandă a apelat la o metodă inedită. Editorii au modificat cu ajutorul inteligenței artificiale portretele fotbaliștilor Kevin De Bruyne și Romelu Lukaku, adăugându-le bărbi și tâmple cărunte. Această satiră vizuală a fost publicată pentru a demonstra metaforic că actualul lot al Belgiei seamănă mai degrabă cu un azil de bătrâni la acest turneu final.

Pe terenul din California, selecționata belgiană a arătat o lipsă totală de inspirație și creativitate în faza de atac. Deși a fost trimis ca titular în această confruntare, Romelu Lukaku s-a remarcat doar prin momente de neîndemânare, în timp ce coordonatorul de joc, Kevin De Bruyne, a avut o evoluție lipsită de dinamică și vlagă.

Presa francofonă nu a fost mai blândă și a taxat imediat forma slabă a liderului din teren. Jurnaliștii au subliniat că mijlocașul ar fi trebuit înlocuit mult mai devreme din cauza randamentului său extrem de scăzut.

„Noi am sperat că Kevin De Bruyne va ieşi în sfârşit în evidenţă. Dar merita pur şi simplu să iasă”, ironizează cotidianul La Libre Belgique.

Aceeași publicație a continuat analiza tactică într-un ton extrem de critic, adăugând elemente legate de statutul actual al fotbalistului.

„Dintr-o perspectivă pur sportivă, Rudi Garcia ar fi trebuit să-l înlocuiască după primele 45 de minute foarte triste pentru un jucător de calibrul său. KDB seamănă din ce în ce mai mult cu un actor demodat şi care acceptă orice rol pentru a continua să existe la Hollywood”.

Problemele de joc sunt vizibile pentru toți specialiștii, care văd echipa națională blocată într-o criză profundă de idei și rezultate. Imaginea deznădejdii a fost surprinsă perfect de mass-media, care a publicat cadre cu vedetele echipei având brațele ridicate în aer a neputință.

Situația din teren s-a complicat și mai mult în repriza secundă din cauza unei greșeli individuale majore. Fundașul Nathan Ngoy a comis o gafă monumentală în minutul 66, fază care a distrus definitiv speranțele echipei de a obține toate cele trei puncte.

Jucătorul legitimat la Lille a gestionat greșit o minge simplă pe care trebuia să o trimită înapoi către propriul portar. Acesta a pierdut controlul balonului și a fost obligat să faulteze în poziție de ultim apărător asupra atacantului Mehdi Taremi, într-o zonă situată la aproximativ patruzeci de metri de propria poartă, primind direct cartonașul roșu.

Deși naționala Iranului nu a reușit să profite pe tabelă de avantajul omului în plus în ultima parte a meciului, dezamăgirea din tabăra belgiană rămâne uriașă. În acest moment, Belgia a acumulat doar două puncte după primele două meciuri disputate în Grupa G. Calificarea în fazele superioare depinde acum exclusiv de rezultatul din partida decisivă împotriva Noii Zeelande, meci programat să se desfășoare în noaptea de vineri spre sâmbătă.