Politica

George Simion și partenera lui de viață, părinți pentru a doua oară. Liderul AUR s-a dat de gol

Comentează știrea
George Simion și partenera lui de viață, părinți pentru a doua oară. Liderul AUR s-a dat de golIlina și George Simion. Sursa foto: Facebook/ Ilinca Simion
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

George Simion a anunțat că familia sa urmează să se mărească, dezvăluind că soția sa, Ilinca Simion, este însărcinată cu al doilea copil. Informația a fost făcută publică în timpul unei apariții la emisiunea „Marius Tucă Show”, iar ulterior a fost confirmată și de partenera liderului AUR printr-o postare pe rețelele sociale.

George Simion, anunț legat de familia lui

Liderul AUR a mărturisit că nu a reușit să își însoțească soția la un control medical important.

„Trebuia să mă duc cu soția la morfologie. Trebuia să mă duc cu soția la doctor pentru a vedea cum stă cu sarcina. O veste bună. Soția însărcinată am lăsat-o să se ducă singură”, a declarat George Simion.

Ilinca Simion a confirmat sarcina pe Instagram

La scurt timp după declarațiile politicianului, Ilinca Simion a confirmat vestea printr-o fotografie publicată pe Instagram, în care apare la piscină, îmbrăcată în costum de baie.

Cum poți afla dacă cineva ți-a accesat contul de Facebook. Primul pas pe care ar trebui să îl faci
Cum poți afla dacă cineva ți-a accesat contul de Facebook. Primul pas pe care ar trebui să îl faci
România, învinsă de foame, lipsa locuințelor și de frică! Imagine depresivă a CIA despre țara noastră
România, învinsă de foame, lipsa locuințelor și de frică! Imagine depresivă a CIA despre țara noastră

„Oops! Am uitat să spun că voi fi mamă din nou”, a scris ea.

În aceeași postare, Ilinca Simion a inclus și un emoji cu o fundiță roz, detaliu care a stârnit numeroase comentarii din partea urmăritorilor. Mulți au interpretat simbolul ca un posibil indiciu privind sexul copilului, însă familia nu a făcut niciun anunț oficial în această privință.

Al doilea copil pentru familia Simion

Acesta va fi cel de-al doilea copil al cuplului. George Simion a devenit tată pentru prima dată în 2024, iar de-a lungul timpului a vorbit despre experiența de părinte ca despre unul dintre cele mai importante momente din viața sa.

Anunțul privind cea de-a doua sarcină vine într-o perioadă aglomerată pentru liderul AUR, în contextul negocierilor politice.

Președintele AUR, George Simion, a afirmat marți, după consultările desfășurate la Palatul Cotroceni, că formațiunea pe care o conduce consideră că are un rol important în depășirea actualei crize politice și guvernamentale. Totodată, el a susținut că AUR rămâne „atașat valorilor românești”.

Liderul AUR a adăugat că președintele Nicușor Dan și-ar fi schimbat abordarea în timpul discuțiilor, menționând că acesta este „mult mai rapid, mult mai la subiect”.

Stiri calde

08:36 - Spectacol marca Trump la Washington. Președintele SUA a transformat aniversarea Americii într-un manifest pentru prop...

08:28 - Profesorii ies din nou în stradă. Măsurile lui Bolojan, pe lista nemulțumirilor

08:18 - Ștefan Voitec, "mascota" social-democrată a lui Dej și Ceaușescu. Traseul unui socialist interbelic devenit demnitar ...

08:10 - „Ștefan cel Mare” și miracolul din anii '90. Cum se salva viața unui copil în chirurgia toracică

08:01 - Cum poți afla dacă cineva ți-a accesat contul de Facebook. Primul pas pe care ar trebui să îl faci

07:56 - Brazilia a învins Scoția, scor 3-0 și a câștigat Grupa C. Marocul a trecut de Haiti, scor 4-2

HAI România!

Fugiți, iar face Nicu guvern! HAI LIVE cu Turcescu

Fugiți, iar face Nicu guvern! HAI LIVE cu Turcescu

România, între alegerile anticipate și pericolul de junk economic

România, între alegerile anticipate și pericolul de junk economic

Mirel Curea: Cred că Simion n-a urmărit decât să-și sublinieze importanța. Și a reușit

Mirel Curea: Cred că Simion n-a urmărit decât să-și sublinieze importanța. Și a reușit

Proiecte speciale