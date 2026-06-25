George Simion a anunțat că familia sa urmează să se mărească, dezvăluind că soția sa, Ilinca Simion, este însărcinată cu al doilea copil. Informația a fost făcută publică în timpul unei apariții la emisiunea „Marius Tucă Show”, iar ulterior a fost confirmată și de partenera liderului AUR printr-o postare pe rețelele sociale.

Liderul AUR a mărturisit că nu a reușit să își însoțească soția la un control medical important.

„Trebuia să mă duc cu soția la morfologie. Trebuia să mă duc cu soția la doctor pentru a vedea cum stă cu sarcina. O veste bună. Soția însărcinată am lăsat-o să se ducă singură”, a declarat George Simion.

La scurt timp după declarațiile politicianului, Ilinca Simion a confirmat vestea printr-o fotografie publicată pe Instagram, în care apare la piscină, îmbrăcată în costum de baie.

„Oops! Am uitat să spun că voi fi mamă din nou”, a scris ea.

În aceeași postare, Ilinca Simion a inclus și un emoji cu o fundiță roz, detaliu care a stârnit numeroase comentarii din partea urmăritorilor. Mulți au interpretat simbolul ca un posibil indiciu privind sexul copilului, însă familia nu a făcut niciun anunț oficial în această privință.

Acesta va fi cel de-al doilea copil al cuplului. George Simion a devenit tată pentru prima dată în 2024, iar de-a lungul timpului a vorbit despre experiența de părinte ca despre unul dintre cele mai importante momente din viața sa.

Anunțul privind cea de-a doua sarcină vine într-o perioadă aglomerată pentru liderul AUR, în contextul negocierilor politice.

Președintele AUR, George Simion, a afirmat marți, după consultările desfășurate la Palatul Cotroceni, că formațiunea pe care o conduce consideră că are un rol important în depășirea actualei crize politice și guvernamentale. Totodată, el a susținut că AUR rămâne „atașat valorilor românești”.

Liderul AUR a adăugat că președintele Nicușor Dan și-ar fi schimbat abordarea în timpul discuțiilor, menționând că acesta este „mult mai rapid, mult mai la subiect”.