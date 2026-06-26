Serviciul de Informații și Securitate (SIS) și procurorii din Republica Moldova au anunțat, vineri, destructurarea unei scheme prin care sisteme destinate motoarelor aeronavelor de instruire și de luptă ar fi fost exportate ilegal către companii din Federația Rusă aflate sub sancțiuni internaționale.

Potrivit autorităților, exporturile investigate au avut loc începând cu anul 2022 și depășesc o valoare totală de 21 de milioane de lei.

Cazul este considerat important deoarece vizează bunuri cu dublă utilizare, susceptibile de a sprijini industria militară rusă, în pofida regimului internațional de sancțiuni.

Anchetatorii susțin că o companie din Republica Moldova ar fi exportat sisteme de control și măsurare utilizate la motoarele aeronavelor de instruire Yak-130 și ale avioanelor de luptă Su-27.

Pentru a ascunde natura reală a produselor, acestea ar fi fost declarate în documentele vamale drept „aparate de reciclare a deșeurilor”.

În paralel, beneficiarul final ar fi fost disimulat prin intermediul unei companii înființate în Federația Rusă, care ar fi avut rolul de intermediar în lanțul de livrare.

Autoritățile moldovene afirmă că firma vizată nu ar fi solicitat și nici nu ar fi obținut autorizațiile necesare pentru exportul mărfurilor cu dublă utilizare.

La 24 iunie, ofițerii SIS și procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au efectuat șase percheziții la domiciliile persoanelor vizate, la unitatea de producție și în alte locații de interes.

În urma descinderilor au fost ridicate componente ale sistemelor de control și măsurare, echipamente informatice, telefoane mobile, documentație tehnică și contracte considerate relevante pentru dosarul penal.

Toate bunurile confiscate urmează să fie expertizate în cadrul investigației aflate în desfășurare.

Potrivit informațiilor prezentate de SIS și PCCOCS, ancheta urmărește să stabilească modul în care bunurile cu dublă utilizare au fost exportate către entități afiliate complexului militar-industrial rus, în ciuda sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse.

Autoritățile verifică inclusiv documentația tehnică, contractele comerciale și circuitul mărfurilor pentru a stabili responsabilitățile persoanelor implicate. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.