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Atac ucrainean lângă Moscova. Rafinăria Gazprom Neft, lovită

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Atac ucrainean lângă Moscova. Rafinăria Gazprom Neft, lovităAtac rafinarie Moscova / sursa foto: colaj EVZ
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Din cuprinsul articolului

O instalație a rafinăriei din Moscova, deținută de compania rusă Gazprom Neft, a fost avariată în urma unui atac cu drone atribuit Ucrainei, a anunțat marți primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, potrivit agenției Reuters.

Potrivit autorităților ruse, nu au fost raportate victime, iar echipele de intervenție au fost trimise la fața locului. Incidentul este important deoarece rafinăria afectată este cea mai mare unitate de procesare a petrolului din regiunea Moscovei și joacă un rol esențial în aprovizionarea cu combustibil a capitalei și a zonelor învecinate.

Autoritățile ruse nu au precizat impactul asupra producției

Într-un mesaj publicat pe Telegram, Serghei Sobianin a declarat că atacul a provocat pagube unei instalații din cadrul rafinăriei.

„Nu au existat victime. Serviciile de urgență lucrează la fața locului”, a transmis edilul Moscovei.

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Deocamdată, autoritățile nu au precizat dacă activitatea rafinăriei a fost afectată și nici dacă vor exista restricții temporare ale producției.

Una dintre cele mai importante rafinării ale Rusiei

Conform celor mai recente date disponibile, rafinăria din Moscova a procesat 11,6 milioane de tone de petrol în 2024.

Unitatea a produs în același an aproximativ:

  • 2,9 milioane de tone de benzină;
  • 3,2 milioane de tone de motorină.

Instalația este considerată cea mai mare rafinărie din regiunea Moscovei și reprezintă un element-cheie pentru aprovizionarea cu carburanți a uneia dintre cele mai populate zone ale Rusiei.

Atacurile asupra infrastructurii petroliere ruse s-au intensificat

Numărul atacurilor cu drone asupra rafinăriilor rusești s-a dublat de la începutul anului 2026.

Mai multe facilități petroliere au fost nevoite să își suspende total sau parțial activitatea după astfel de incidente. Consecințele s-au reflectat într-o scădere a producției de benzină, motorină și combustibil pentru aviație.

În ultimele luni, numeroase regiuni ale Rusiei s-au confruntat cu perturbări ale aprovizionării cu carburanți. Până acum, regiunea Moscovei nu s-a numărat printre zonele afectate de astfel de probleme, ceea ce face ca atacul asupra rafinăriei Gazprom Neft să fie urmărit cu atenție de autorități și de industria energetică.

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