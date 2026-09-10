România a înregistrat în 2023 o rată standardizată a morților prin sinucidere de 8,3 la 100.000 de locuitori, sub media Uniunii Europene de 10,4, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat.

La nivelul UE, aproape 48.400 de persoane au murit în urma unui act de autovătămare intenționată, iar diferențele dintre statele membre rămân considerabile.

Datele Eurostat, publicate în contextul Zilei Mondiale pentru Prevenirea Suicidului, marcată pe 10 septembrie, arată că în 2023 au fost înregistrate 48.370 de decese prin sinucidere în Uniunea Europeană, echivalentul a 1% din totalul deceselor.

Rata standardizată a fost de 10,4 decese la 100.000 de locuitori, în scădere față de 10,6 în 2022 și 12,2 în 2013.

În România au fost raportate 1.588 de decese prin sinucidere în 2023, iar rata standardizată a ajuns la aproximativ 8,3 la 100.000 de locuitori. Indicatorul este cu circa 20% mai mic decât media UE și continuă tendința de scădere observată în ultimii ani. În 2013, rata României era de 12,24 la 100.000 de locuitori, iar în 2022 coborâse la 8,93.

Diferențele dintre statele membre sunt importante. În 2023, Lituania a avut cea mai ridicată rată standardizată, de 18,8 decese la 100.000 de locuitori. Pe următoarele poziții s-au aflat Slovenia, cu 16,4, și Ungaria, cu 16,1.

La polul opus, cele mai mici valori au fost înregistrate în Cipru – 3,5 decese la 100.000 de locuitori, Grecia – 4,3 și Malta – 5,5. Astfel, rata din Lituania a fost de peste cinci ori mai mare decât cea raportată în Cipru.

România se află sub media europeană și la o distanță semnificativă de statele cu cele mai ridicate valori. Potrivit datelor publicate de Eurostat, indicatorul național este însă unul statistic și nu poate explica, de unul singur, cauzele diferențelor dintre țări.

Datele europene evidențiază și o diferență importantă între sexe. În 2023, rata brută a deceselor prin sinucidere a fost de 16,9 la 100.000 de bărbați, comparativ cu 5,0 la 100.000 de femei.

În total, bărbații au reprezentat 76,4% dintre decesele prin sinucidere înregistrate în UE. Ponderea a variat între statele membre, de la 70,2% în Țările de Jos până la 90,3% în Malta.

Și vârsta este asociată cu diferențe importante ale indicatorului. Rata brută a crescut de la 0,2 decese la 100.000 de persoane în cazul celor sub 15 ani până la 17,3 la 100.000 în rândul persoanelor de 65 de ani și peste. În aproape toate grupele de vârstă, rata a fost mai ridicată în rândul bărbaților; excepția menționată de Eurostat este grupa copiilor sub 15 ani, unde valorile au fost similare.

Evoluția ultimului deceniu indică o reducere a ratei atât la nivel european, cât și în România. În UE, rata standardizată a coborât de la 12,2 decese la 100.000 de locuitori în 2013 la 10,4 în 2023.

În România, scăderea a fost mai pronunțată: de la 12,24 în 2013 la 8,93 în 2022 și 8,33 în 2023. În cifre absolute, cele 1.588 de decese raportate pentru România reprezintă o parte redusă din totalul deceselor înregistrate în Uniunea Europeană, însă datele rămân un indicator relevant pentru sănătatea publică.

Statisticile Eurostat nu stabilesc cauzele pentru care ratele diferă atât de mult între țările europene. Ele reprezintă date privind cauzele de deces, compilate pe baza informațiilor medicale din certificatele de deces. Prin urmare, diferențele dintre state trebuie analizate în contextul mai larg al factorilor sociali, economici, demografici și al accesului la servicii de sănătate mintală.

Pentru România, principala concluzie a datelor pentru 2023 este că țara se află sub media UE, cu o rată standardizată de 8,3 decese la 100.000 de locuitori. La nivel european, însă, decalajele rămân mari: de la 3,5 în Cipru la 18,8 în Lituania.