Stan Wawrinka, triplu campion de Grand Slam și fost număr 3 mondial, și-a încheiat cariera profesionistă marți, 27 octombrie 2026, după ce a pierdut în fața cehului Jiri Lehecka, cu 5-7, 6-7 (2), în primul tur al turneului ATP 500 de la Basel, din Elveția, potrivit Reuters.

În fața propriilor suporteri, tenismenul elvețian a pus capăt unei cariere de 24 de ani, în care a câștigat 16 titluri la simplu și a obținut unele dintre cele mai importante trofee ale tenisului mondial.

Lehecka, aflat pe locul 21 în clasamentul ATP, s-a impus în două seturi disputate, încheind astfel parcursul fostului campion în competiția de la Basel.

Wawrinka, care ajunsese pe locul 151 mondial, anunțase încă de la sfârșitul anului 2025 că sezonul 2026 va fi ultimul său an în circuit. Retragerea sa marchează finalul carierei unuia dintre jucătorii care au reușit să câștige turnee majore într-o perioadă dominată de Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic.

Cele mai importante rezultate ale lui Stan Wawrinka au venit în perioada 2014-2016, când a câștigat trei turnee de Grand Slam, învingând adversari de prim rang în finalele competițiilor.

În 2014, elvețianul a cucerit primul său titlu major la Australian Open, după o victorie în fața spaniolului Rafael Nadal. În același an, a câștigat turneul Masters 1000 de la Monte-Carlo, acesta fiind singurul său trofeu din această categorie.

În 2015, Wawrinka a triumfat la Roland-Garros, după ce l-a învins pe Novak Djokovic în finală. Un an mai târziu, cei doi s-au întâlnit din nou în ultimul act al unui turneu major, de această dată la US Open, unde elvețianul a obținut al treilea titlu de Grand Slam al carierei.

Wawrinka a ajuns astfel printre puținii jucători ai generației sale care au reușit să câștige mai multe turnee majore în perioada de dominație a celor trei mari campioni ai tenisului masculin.

Palmaresul lui Wawrinka include și performanțe importante în competițiile pe echipe. În 2008, la Jocurile Olimpice de la Beijing, el a câștigat medalia de aur la dublu masculin alături de compatriotul său Roger Federer.

În 2014, cei doi au făcut parte din echipa Elveției care a cucerit Cupa Davis, unul dintre cele mai importante trofee din tenisul internațional pe echipe.

Wawrinka a fost, de asemenea, unul dintre cei trei jucători care au reușit să-i învingă pe Federer, Nadal, Djokovic și Andy Murray în turnee de Grand Slam, o performanță care evidențiază nivelul său competitiv în fața celor mai puternici adversari ai epocii.

„Am avut norocul să pot juca alături de ei, să mă confrunt cu ei și să-i înving din când în când”, declara Wawrinka într-un interviu acordat agenției AFP în 2024.

După perioada de vârf, cariera elvețianului a fost marcată de mai multe probleme medicale. Wawrinka a trecut prin două operații la genunchiul stâng și două intervenții chirurgicale la piciorul stâng, accidentările afectându-i continuitatea în competiții.

Ultimul său titlu ATP la simplu a venit în 2017, la Geneva. Deși nu a mai revenit la nivelul din perioada marilor victorii, elvețianul a continuat să participe la turneele importante și să concureze împotriva unor adversari mult mai tineri.

În sezonul său de retragere, Wawrinka a ajuns în turul al treilea la Australian Open, în ianuarie 2026. Totodată, a revenit pentru scurt timp în top 100 mondial, demonstrând că putea rămâne competitiv chiar și după patru decenii de viață.

Luni, 26 octombrie, Wawrinka a fost omagiat în cadrul unei ceremonii organizate la Basel, la care a participat și Martina Hingis, fost lider al clasamentului mondial.

A doua zi, elvețianul a disputat ultimul său meci profesionist în fața publicului din țara natală. Înfrângerea în fața lui Lehecka a pus capăt unui parcurs început în 2002, în care a câștigat 16 titluri ATP la simplu și a ajuns până pe locul al treilea în clasamentul mondial.

Wawrinka se numără printre jucătorii care au reușit să se impună la cel mai înalt nivel într-una dintre cele mai competitive perioade ale tenisului masculin. Retragerea sa încheie o carieră construită prin rezultate majore, reveniri după accidentări și victorii în fața unora dintre cei mai importanți campioni ai sportului.