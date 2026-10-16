Sport

Decizie fără precedent în tenis. Un jucător a fost suspendat pentru 24 de ani din cauza meciurilor trucate

Decizie fără precedent în tenis. Un jucător a fost suspendat pentru 24 de ani din cauza meciurilor trucateTenis. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Agenția Internațională de Integritate a Tenisului a făcut un anunț extrem de important joi, precizând că un jucător din Serbia, Stefan Milicevic, a primit o suspendare din activitate pe o perioadă de 24 de ani. Măsura drastică a fost luată în urma unor abateri deosebit de grave de la regulamentul anticorupție, conform Reuters.

Decizie fără precedent în tenis. Un jucător a fost suspendat pentru 24 de ani din cauza meciurilor trucate

Sportivul de origine sârbă are 29 de ani și a înregistrat cea mai bună clasare din carieră în anul 2014, moment în care a ajuns pe poziția 1.338 în clasamentul mondial de simplu.

Ancheta a arătat că el ar fi fost implicat direct în manipularea a șase meciuri, evoluând personal în cinci dintre aceste întâlniri. În plus, între anii 2022 și 2024, Milicevic a avut tentative de a truca alte șase meciuri. Oficialii susțin că în aceeași perioadă el a recrutat sau a încercat să racoleze mai mulți tenismeni profesioniști pentru a dezvolta o rețea de corupție.

sursa: atp.com

Refuz total de colaborare cu anchetatorii

Investigația derulată de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului a fost declanșată în anul 2026. Pe parcursul cercetărilor, Stefan Milicevic a refuzat categoric să participe sau să ofere sprijin organelor de control.

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Reprezentanții forului au încercat în șapte rânduri, prin intermediul diverselor canale de comunicare, să obțină o reacție oficială din partea tenismenului, însă fără niciun rezultat.

Interdicție totală în sportul alb până în 2050

În condițiile în care sportivul sârb nu a oferit niciun răspuns la notificările privind abaterile grave emise pe data de 24 septembrie, instituția a luat decizia finală privind sancționarea acestuia.

Suspendarea dictată de instanțele sportive va fi valabilă până pe 8 octombrie 2050, acoperind o perioadă de 24 de ani. În tot acest interval, sârbul „nu are voie să joace, să antreneze sau să participe la evenimente organizate de World Tennis, WTA, ATP, turnee de Grand Slam sau de orice federaţie naţională”.

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