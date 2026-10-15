Update: 21.50. Universitatea Craiova a remizat pe teren propriu cu spaniolii de la Getafe, scor 1-1. După o primă repriză fără evenimente pe tabela de marcaj, oltenii au deschis scorul în minutul 59 prin Al Hamlawi, iar oaspeții au egalat datorită reușitei lui Gudelj din minutul 81.

Universitatea Craiova începe parcursul în faza principală din Conference League cu o confruntare pe teren propriu. Formația din Bănie primește vizita grupării spaniole Getafe, într-o partidă programată pe stadionul Ion Oblemenco (ora 19.45, în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1). Meciul marchează startul unei campanii europene intense pentru olteni.

Traseul pe care Universitatea Craiova îl are de parcurs în această fază a competiției include dueluri importante atât pe teren propriu, cât și în deplasare. După confruntarea inaugurală, oltenii vor evolua pe terenul echipei Inter d'Escaldes pe 22 octombrie.

Ulterior, seria partidelor continuă pe teren propriu în compania celor de la Egnatia, meci programat pe 5 noiembrie. În a doua jumătate a programului, Craiova va avea două deplasări dificile: cu Brighton pe 26 noiembrie și cu Kairat Almaty pe 10 decembrie. Faza principală se va încheia pe 17 decembrie, când FC Copenhaga va veni pe stadionul Ion Oblemenco.

În cadrul conferinței de presă premergătoare partidei, tehnicianul portughez Filipe Coelho a subliniat dificultatea întâlnirii, dar și determinarea echipei sale de a obține un rezultat pozitiv. Antrenorul a evidențiat valoarea adversarilor din La Liga, considerându-i cel mai puternic test din acest sezon european.

„În primul rând, suntem foarte, foarte fericiți și foarte mândri că ne aflăm încă o dată în această competiție. Știm că vom înfrunta o echipă de top. Cu tot respectul pentru echipele întâlnite până acum, Getafe este cea mai puternică echipă cu care am jucat în cupele europene, dar avem ambiție și ne dorim să începem această competiție cât mai bine posibil.

Știm că trebuie să fim la nivel maxim mâine seară. Pentru a putea evolua la nivel maxim împotriva unor astfel de echipe, trebuie să fim la cel mai înalt nivel. Vom încerca să dăm tot ce avem mai bun pentru a obține cele trei puncte în această competiție. Este important să îi respectăm, dar nu prea mult. Cel mai important este ca noi să fim ambițioși, să jucăm cu inima și să avem un stadion întreg în spatele nostru”, a spus Coelho.

Pentru confruntarea cu spaniolii, staff-ul tehnic al Craiovei mizează pe un prim unsprezece echilibrat:

Primul 11: L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu, Teles, T. Băluță, Cicâldău, Bancu, D. Matei, Al Hamlawi, Baiaram.

Banca de rezerve: Al. Maxim, Sava, Roux, Webster, Tavares, Al. Crețu, Lameira, Băsceanu, Nsimba, Elisor.

Antrenor: Filipe Coelho.

Echipa probabilă a oaspeților de la Getafe

Formația spaniolă vine la Craiova cu un lot competitiv, condus de pe margine de un tehnician experimentat:

Primul 11: Soria - Femenia, Djene, Gudelj, Abqar, Mojica, Garcia, Francho, Martin, Terrats - Satriano.

Banca de rezerve: Letacek, Ferrer, Boselli, Davinchi, Martinez, Valou, Sazonov, Lopez, Alcantara, Mayoral, Monzon.

Antrenor: Jose Bordalas.

Meciul de pe stadionul Ion Oblemenco va fi condus de o brigadă de arbitri din Slovenia. La centru se va afla David Smajc, ajutat la cele două linii de asistenții Manuel Vidali și David Gabrovec.

În camera VAR se vor afla Aleksandar Matkovic, în calitate de arbitru video principal, și Mihael Antic, ca asistent VAR.