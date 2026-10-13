Sociologul Vladimir Ionaș a criticat modul în care partidele politice din România își selectează și își pregătesc oamenii, susținând că lipsa investițiilor în resursa umană afectează calitatea guvernării. Invitat de jurnalistul Mirel Curea în podcastul „Contrapunct”, difuzat pe canalul de YouTube „Hai România”, acesta a vorbit despre dispariția structurilor de pregătire profesională din partide, îndepărtarea oamenilor competenți și lipsa unei strategii pentru atragerea tinerilor specialiști în funcții publice.

Calitatea resursei umane reprezintă una dintre principalele probleme ale partidelor politice din România, în opinia sociologului Vladimir Ionaș. Acesta susține că formațiunile politice nu mai investesc suficient în pregătirea tinerilor și în dezvoltarea unor echipe capabile să gestioneze domenii importante ale administrației publice.

„Politica de resursă umană a partidelor reprezintă cea mai mare problemă. Nu vor să atragă sau nu știu să atragă”, a declarat Vladimir Ionaș în discuția cu Mirel Curea.

Sociologul a explicat că, în trecut, partidele aveau departamente specializate în care membrii erau pregătiți pentru responsabilități în diferite domenii. Aceste structuri puteau funcționa ca echipe alternative de guvernare, formate din oameni care cunoșteau problemele sectoarelor pe care urmau să le gestioneze.

În prezent, Ionaș consideră că această abordare a fost abandonată, iar selecția oamenilor nu mai urmărește întotdeauna competența profesională.

Vladimir Ionaș a explicat că formațiunile politice ar trebui să reintroducă mecanisme prin care tinerii să acumuleze experiență și să fie pregătiți pentru responsabilități publice.

Potrivit sociologului, partidele ar trebui să aibă departamente de specialitate, să dezvolte echipe de experți și să creeze oportunități de formare prin contacte cu instituții și organizații din străinătate.

„Lucrurile astea nu se mai fac, nu mai există investiție în resursa umană”, a afirmat acesta.

Ionaș a amintit că, în trecut, membri ai partidelor erau trimiși în Statele Unite și în alte țări europene pentru a studia modul de funcționare a instituțiilor și pentru a înțelege mecanismele de elaborare a politicilor publice.

În opinia sa, asemenea experiențe ar putea contribui la formarea unor politicieni mai bine pregătiți și la construirea unor relații internaționale de durată.

Sociologul a atras atenția că persoanele cu experiență profesională și cariere solide nu au întotdeauna motive să intre în politică, mai ales dacă mediul politic nu le oferă posibilitatea de a-și folosi competențele.

El a explicat că un specialist care câștigă bine în sectorul privat poate fi reticent în a intra într-un sistem în care riscă să își compromită reputația și să nu aibă libertatea de a contribui la deciziile publice.

„Un om extrem de bine pregătit, un om care îți lucrează în privat, pe un salariu bun, foarte bun, de ce ar intra el în politică astăzi?”, a întrebat Vladimir Ionaș.

Discuția a vizat și dificultatea de a păstra oamenii valoroși în interiorul partidelor. Sociologul consideră că teama unor lideri de a-și pierde pozițiile poate contribui la îndepărtarea membrilor care au inițiativă și competențe peste media organizației.

Acesta a susținut că problema nu se limitează la o singură formațiune politică, ci poate fi observată în partide diferite, inclusiv în cazul unor organizații care au atras inițial profesioniști din mediul privat.

O altă problemă identificată de sociolog este lipsa proiectelor care să depășească durata unui mandat politic. În opinia sa, după aderarea României la Uniunea Europeană și la NATO, eforturile de planificare strategică nu au mai fost susținute cu aceeași consecvență.

Ionaș a oferit drept exemplu modul în care alte țări își urmăresc specialiștii și încearcă să îi atragă în proiecte naționale încă din primii ani ai carierei.

Sociologul a relatat că Federația Croată de Fotbal urmărește evoluția tinerilor din academii internaționale pentru a identifica persoanele care ar putea reprezenta Croația. În opinia sa, această abordare arată importanța unei strategii construite din timp.

Prin contrast, România ajunge uneori să caute sportivi sau specialiști abia după ce aceștia și-au format deja carierele în alte țări.

Vladimir Ionaș consideră că profesionalizarea partidelor trebuie să înceapă prin reconstruirea departamentelor de specialitate și prin selectarea oamenilor în funcție de pregătire și experiență.

El susține că formațiunile politice ar trebui să își formeze echipe care să studieze problemele economice, juridice, sociale și de politică externă, astfel încât guvernarea să nu depindă exclusiv de deciziile luate pe termen scurt.

Sociologul a criticat și lipsa unor structuri capabile să dezvolte relații internaționale stabile, inclusiv în Statele Unite, în Asia și în America Latină.

În opinia sa, partidele trebuie să treacă de la preocuparea pentru supraviețuirea politică imediată la construirea unor echipe capabile să susțină proiecte de dezvoltare pe termen lung.