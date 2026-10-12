Situația lui Călin Georgescu și nemulțumirea unei părți a populației față de instituțiile statului reflectă o criză mai amplă a încrederii în clasa politică și în justiție, susține fostul ministru de externe Adrian Severin. Invitat de jurnalistul Dan Andronic la podcastul „Contrapunct”, difuzat pe platforma Hai România, acesta a afirmat că Georgescu a devenit un simbol al acestei nemulțumiri, într-un moment în care partidele politice și instituțiile statului și-au pierdut credibilitatea în ochii multor cetățeni.

Fostul ministru a afirmat că nemulțumirea față de instituțiile statului a devenit un fenomen extins, iar cetățenii își leagă tot mai puțin speranțele de structurile politice tradiționale.

„Adevăratul subiect este Constituția României. Adevăratul subiect este Ordinea Democratică a României.(…) De fapt, românii nu mai cred în nimic din ceea ce sugerează statul”, a declarat Adrian Severin.

Acesta a susținut că pierderea încrederii afectează atât justiția, cât și partidele politice, despre care a spus că nu mai reușesc să reprezinte pentru mulți cetățeni o cale firească spre schimbare.

În opinia lui Severin, susținătorii lui Călin Georgescu văd în acesta un posibil simbol al schimbării, proiectând asupra sa speranțele pe care nu le mai leagă de partidele politice și de instituțiile statului.

„Exact, este o instituție, nu mai este o persoană fizică”, a afirmat fostul ministru, comparând fenomenul cu situații din istoria politică a României, când anumite figuri au ajuns să simbolizeze aspirațiile unei părți importante a populației.

Dan Andronic a afirmat, la rândul său, că fostul candidat la prezidențiale a devenit un reper pentru oamenii dezamăgiți de partidele politice tradiționale.

Jurnalistul a apreciat că, din perspectiva imaginii publice, situația în care se află politicianul ar putea contribui la consolidarea poziției sale.

„Suntem într-o fază de martiriu, o fază care, după părerea mea, va consolida ca principal lider politic”, a afirmat Dan Andronic.

Adrian Severin a explicat că apelurile pentru eliberarea lui Călin Georgescu reflectă, în opinia sa, nemulțumirea față de modul în care funcționează instituțiile statului, fără ca protestatarii să urmărească să preia rolul instanțelor de judecată.

„Noi spunem că vrem să revenim la guvernarea legii, la democrație, la ordinea constituțională și simbolul acestei lupte este numele respectiv”, a declarat fostul ministru.

Acesta a subliniat însă că nemulțumirea față de justiție nu justifică înlocuirea procedurilor judiciare cu decizii luate în stradă.

În opinia sa, criza actuală ridică întrebări mai ample despre viitorul instituțiilor și despre capacitatea sistemului politic de a recâștiga încrederea cetățenilor.